David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 07:17h.

El Tavernes es un equipo que está en la sexta categoría del fútbol español

Jesús Vázquez, séptima baja para la Copa del Rey: "Gayà no jugará"

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La Copa del Rey regresa para el Valencia CF con una eliminatoria especial ante la UE Tavernes. El conjunto de Javier Aguirre se estrena en la competición en una temporada complicada, con la necesidad de encontrar buenas sensaciones y, al mismo tiempo, dar minutos a los futbolistas que menos protagonismo están teniendo en LALIGA. El encuentro se disputará en Mestalla, aunque el equipo de la Safor ejercerá como local, porque su campo municipal no reúnen las condiciones para albergar un partido de estas características.

El partido debía jugarse inicialmente el pasado 29 de octubre, pero tuvo que aplazarse por el grave accidente ferroviario de Toledo, que segó la vida de 69 personas. La nueva fecha es este martes 10 de noviembre, a las 21:00 horas, y el sorteo ha deparado un escenario muy especial para el Tavernes: jugar en Mestalla, ante el Valencia y en una cita histórica para el club. Para los valencianistas, será una oportunidad de repartir esfuerzos y comprobar qué alternativas tiene Aguirre en una plantilla condicionada por las bajas ante un rival de inferior categoría: juega en Lliga Comunitar.

El posible once titular del Valencia CF: rotaciones a gogó

El técnico mexicano prepara un equipo con numerosos cambios respecto al que viene compitiendo en Liga. La intención es dar oportunidades a los menos habituales y reservar a los futbolistas que acumulan más minutos, aunque las bajas han reducido las alternativas disponibles. Jesús Vázquez se ha unido a David Otorbi, Diego López y Sergi Canós en la lista de lesionados, mientras que Stole Dimitrievski, Mouctar Diakhaby y Aliou Dieng están concentrados con sus selecciones. Además, Aguirre ha confirmado que José Luis Gayà tampoco jugará.

El guardameta neerlandés tendría una oportunidad para reivindicarse, mientras que futbolistas como Gamón, Córdoba, Mayol o Sato podrían disfrutar de protagonismo. Hugo Duro sería la referencia ofensiva en un equipo con presencia de jugadores del filial y alternativas que necesitan convencer a Aguirre.

Con este escenario, el posible once del Valencia CF estaría formado por Kayne Van Oevelen; Copete, De Haas, Iker Córdoba, Arnau; Ugrinic, Mayol; Raba, Elliott, Sato; y Hugo Duro.

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El posible once titular del Tavernes: Los amigos de Espí

Para la UE Tavernes, la eliminatoria supone una de las citas más importantes de sus más de cien años de historia. El conjunto de la Safor milita en la Lliga Comunitat y alcanzó esta primera ronda tras superar a la UD Maracena. Además, afronta el encuentro con Edu Palomares, conocido como 'Tomaca', de nuevo en el banquillo, después de la destitución de Carlos Sapiña. Palomares fue el entrenador que conquistó La Nostra Copa con el equipo y regresa ahora para dirigirlo en una noche histórica.

Es un bloque formado por muchos ex compañeros y amigos del hoy madridista Espí, que ya dijo en su día que les animaría como uno más.

El posible once del Tavernes sería el formado por Javier Pelegrí; Pepe Peris, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Edu Alberola, Toni Santandreu, Sergio Bono, Marc Talens; Joan Talens y Javi Llario. El equipo vallero buscará disfrutar de la experiencia en Mestalla y competir ante un Valencia que, pese a las rotaciones, parte como claro favorito.