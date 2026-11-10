Convocatoria del Valencia CF para la Copa del Rey: No descansa ninguno del primer equipo

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 12:18h.

Javier Aguirre sólo se lleva a cuatro canteranos

Jesús Vázquez, séptima baja para la Copa del Rey: "Gayà no jugará"

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El Valencia CF afronta este martes la primera ronda de la Copa del Rey ante la UE Tavernes con una convocatoria marcada por las rotaciones, las oportunidades para los menos habituales y la presencia de varios futbolistas del filial. Tras aplazarse por el desgraciado accidente ferroviario de Toledo, la situación deportiva de ambos conjuntos (separados por cinco categorías), no ha cambiado demasiado. Javier Aguirre prepara el encuentro en Mestalla, en el que el conjunto valencianista ejercerá como visitante, con el objetivo de avanzar de ronda y recuperar sensaciones después de los últimos y pésimos resultados en Liga. El técnico ha preparado un equipo con novedades respecto a sus últimos compromisos, pero marcado por las siete bajas que lastran su convocatoria. Aguirre ha dado la lista tras la sesión de activación en Paterna y antes de comer en la ciudad deportiva.

El entrenador mexicano aprovecha la diferencia de categoría entre ambos equipos para dar descanso a varios titulares y repartir minutos entre jugadores que necesitan reivindicarse. El propio Aguirre confirmó que, pese a las bajas, jugadores como José Luis Gayà no jugarán. En la misma tesitura podrían estar los César Tárrega, Guido Rodríguez, Luis Rioja o Pablo Maffeo. Quiénes seguro que no estarán disponibles son los lesionados Diego López, Sergi Canós, Jesús Vázquez y David Otorbi, además de los internacionales Stole Dimitrievski, y Aliou Dieng y Mouctar Diakhaby, que segur que iban a tener minutos en este choque.

La convocatoria también ofrece una oportunidad para la cantera. Aguirre incorpora a pocos jóvenes del filial: Aarón Mayol, Aimar Blázquez, Córdoba. El técnico apuesta por dar continuidad a los del primer equipo.

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El encuentro tendrá, además, un componente especial por disputarse en Mestalla, aunque el Valencia CF figure como visitante en el cruce copero. La eliminatoria se juega a partido único, por lo que no hay margen para despistes ante un Tavernes que buscará aprovechar la ocasión histórica de competir en el estadio valencianista. El conjunto de la Valldigna afronta la cita con cambios en su banquillo tras la salida de Carlos Sapiña y con Edu Palomares, 'Tomaca', al frente del equipo.

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La convocatoria del Valencia CF para la Copa del Rey

Estos son los jugadores que ha citado Javier Aguirre para el partido de Copa del Rey

Porteros: Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: Copete, Tárrega, Gayà De Haas, Maffeo, Arnau Martínez y Foulquier

Centrocampistas: Pepelu, Guido, Rioja Filip Ugrinic, Javi Guerra, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq

Se quedan fuerap por lesión: Jesús Vázquez, David Otorbi y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Del filial: Aarón Mayol, Aimar Blázquez e Íker Córdoba