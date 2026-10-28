El posible once titular de Javier Aguirre para la Copa del Rey

David Torres 28 OCT 2026 - 07:17h.

Sólo pueden jugar cuatro canteranos a la vez

Estos son los seis canteranos y los seis descartes que Javier Aguirre prepara para la Copa del Rey

Compartir







ValenciaEl Valencia CF afronta este miércoles la primera ronda de la Copa del Rey ante la UE Tavernes con Javier Aguirre al frente y una oportunidad para que varios futbolistas con menos protagonismo tengan minutos. El encuentro, que se disputará a las 21.00 horas en Mestalla, servirá para repartir esfuerzos en una plantilla que necesita centrarse también en la delicada situación que atraviesa en LALIGA. El técnico mexicano tiene motivos para introducir cambios, pero deberá respetar las condiciones del reglamento de competición. La RFEF ha modificado el artículo 246 y ha eliminado la obligación de mantener un mínimo de siete jugadores del primer equipo sobre el césped. En su lugar, establece un máximo de cuatro futbolistas del filial o de un equipo dependiente que pueden coincidir al mismo tiempo durante el partido. Esta condición limita las posibilidades de Aguirre de apostar por los jóvenes de la cantera, aunque le permite dar oportunidades a varios de ellos sin renunciar a la experiencia necesaria para competir. Entre otras cosas, porque uno de los que se prevé fijos, Ryonosuke Sato, ocupa plaza B. Aguirre, se llevará seis canteranos y seguro que los utliza.

Aguirre reservará piezas clave para LALIGA: el posible once titular

El entrenador valencianista también tendrá presente la importancia de dosificar a sus futbolistas más importantes. La prioridad sigue siendo mejorar los resultados en LALIGA, donde el equipo necesita sumar puntos para salir de una situación comprometida. Por eso, la Copa puede convertirse en una oportunidad para jugadores que buscan reivindicarse y para comprobar las alternativas que ofrece la plantilla. ElDesmarque ya reveló qué seis futbolistas del primer equipo se quedarán fuera.

En este escenario, nombres como Kayne Van Oevelen, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, Mayol o Ryonosuke Sato podrían tener protagonismo ante el Tavernes. También se abre la puerta a futbolistas con menos continuidad, como Aliou Dieng, mientras que otros jugadores importantes podrían descansar.

El posible once titular estaría formado por Kayne Van Oevelen en la portería; Jesús Vázquez y Arnau Martínez, en los laterales; Iker Córdoba y Mouctar Diakhaby, como pareja de centrales; Dieng y Ugrinic, en el doble pivote; Dani Raba y Ryonosuke Sato, en las bandas; Harvey Elliott, como mediapunta y Hugo Duro, como referencia ofensiva.