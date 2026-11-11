La prueba de la Copa del Rey que se quedará para LALIGA

David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 15:15h.

Gayà y Jesús Vázquez, bajas para Vallecas

El CTA lleva la contraria a Gayà, Aguirre, y Braulio Vázquez: falta sobre Mbappé pero no expulsión de Maffeo porque no es DOGSO

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La goleada ante el Tavernes de la Valldigna (0-6) sirvió para que el Valencia CF cumpliera con su objetivo y sellara holgadamente su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, el encuentro también dejó algo más que goles. Javier Aguirre aprovechó la cita para dar minutos a futbolistas menos habituales y, sobre todo, para probar soluciones de cara al próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano.

El problema de Javier Aguirre

El principal problema está en el lateral izquierdo. José Luis Gayà no podrá jugar en Vallecas por sanción, después de su expulsión ante el Real Madrid, mientras que Jesús Vázquez continúa lesionado. Un escenario que obliga al técnico mexicano a buscar alternativas para cubrir una posición en la que tiene dos bajas importantes.

Y la Copa ofreció una primera respuesta. Luis Rioja fue titular en el lateral izquierdo, una demarcación poco habitual para él, pero en la que Aguirre quiso comprobar sus posibilidades. No fue una simple decisión para completar el once, sino una prueba con vistas al partido del próximo fin de semana. El propio entrenador lo confirmó en sala de prensa y dejó abierta la puerta a que el andaluz repita en Vallecas. "Sí, claro, fue una prueba. Para eso también me sirve el partido, para probar cosas. Por supuesto que tiene posibilidades de jugar. Si me doy cuenta de que, como bien dices, no está Jesús, no está José, para Vallecas puede ser. Estoy de acuerdo contigo", reconoció Aguirre al finalizar el partido.

Rioja gana enteros para ocupar el lateral izquierdo ante el Rayo. Su actuación en Mestalla permitió al entrenador valorar una alternativa que podría tener continuidad por necesidad. La Copa, más allá de la clasificación, dejó así una pista importante sobre los planes del técnico valencianista para resolver uno de los problemas de su próximo once.