David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 08:44h.

Se llevó la camiseta de Javi Guerra y los profesores le han dado libre hoy

Tavernes y Valencia protagonizan una noche maravillosamente extraña en Mestalla (0-6)

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Álex Magraner Talens, conocido como Morenet, todavía estaba asimilando lo que acababa de vivir cuando atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de Mestalla. El futbolista del Tavernes, valencianista desde pequeño, había cumplido un sueño: jugar en Mestalla, el estadio al que tantas veces había acudido como aficionado y que esta vez le recibió como protagonista. La machada de su equipo, que llevó a más de 7.000 personas a Mestalla en 40 autobuses y convirtió una eliminatoria de Copa en una fiesta histórica para todo el pueblo, tuvo para él un significado especial.

Todavía con los nervios a flor de piel y el teléfono a punto de colapsar por la cantidad de mensajes recibidos, Morenet se quedó con varios recuerdos imborrables: la camiseta de Javi Guerra que consiguió, la emoción de encontrar a su familia en la grada y el privilegio de jugar en el estadio que considera imposible de igualar. También se acordó de Carlos Espí, uno de sus mejores amigos y excompañero, que siguió el encuentro desde la distancia. El delantero del Real Madrid, que había manifestado semanas antes sus ganas de compartir este día con el Tavernes, estuvo muy pendiente de sus amigos y, según cuenta Morenet, "estaba casi más nervioso que nosotros". Fue una noche maravillosamente extraña que nadie en el vestuario olvidará.

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¿Cómo habéis vivido el ambiente y el recibimiento de la gente del pueblo?

No lo vamos a olvidar nunca. Soy del Valencia desde pequeño. Poder jugar aquí, en mi estadio, al que he venido tantas veces desde la grada a ver los partidos, ha sido espectacular. Todavía estoy medio nervioso. El móvil me va a reventar de mensajes. Ha sido increíble, espectacular

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¿Has conseguido la camiseta que buscabas?

Sí, he conseguido la de Javi Guerra, por suerte. La voy a guardar porque es muy especial.

¿Qué os ha dicho el entrenador antes de salir al campo?

Que disfrutáramos, que hiciéramos lo que pudiéramos y, sobre todo, que disfrutáramos de la experiencia.

Habéis tenido la oportunidad de jugar en Mestalla, el templo valencianista. ¿Qué piensas al saber que puede ser uno de los últimos partidos antes de que desaparezca el estadio?

Mestalla creo que es uno de los mejores campos que habrá en Europa. Un campo como este es imposible de igualar. Ya veremos cómo será nuestro Nou Mestalla, pero como este, seguramente ninguno.

Mañana toca volver a la rutina. ¿Te espera el trabajo? ¿Vas a tener día libre?

Mañana será difícil ir a trabajar y ahora dormir que va a ser todavía más complicado aún, pero nos levantaremos. Yo ahora estoy estudiando y haciendo prácticas en un colegio.

¿Te han dado fiesta?

Sí, los profesores me han dado fiesta.

¿Qué ha significado para ti mirar a la grada y ver a tu abuelo, a tu tío y a toda tu familia?

Cuando he salido al campo y he visto a mi abuelo, a mi tío y a toda mi familia, se me ha puesto la piel de gallina. Ver que desde pequeño me han acompañado a todos los partidos, no puedo pedir más. Que ellos hayan podido disfrutar de este partido para mí es un orgullo.

¿Influye tanto jugar en Mestalla y los nervios de toda la preparación? ¿Os ha podido marcar?

Yo creo que sí. En Tavernes también podríamos haber hecho algo más. Un campo como Mestalla, el césped y todo lo que rodea al partido influye mucho. Pero da igual, hemos podido disfrutarlo y eso es lo que queríamos.

Eres íntimo de Carlos Espí ¿Qué os ha dicho Carlos Espí?

Carlos es espectacular. Lleva tres semanas mareándonos muchísimo. Estaba casi más nervioso que nosotros. Esta mañana no paraba de decirnos: "Pasadme el vídeo, por favor, porque creo que no voy a poder estar con vosotros".

¿Y por qué no ha podido venir?

Está en la selección y eso es lo primero para él. El fútbol es así, si no puede venir, no puede.

¿Os ha dicho algo?

Todavía no he podido mirar el móvil porque lo tengo a reventar. Cuando esté tranquilo en el autobús lo miraré, pero seguro que, si hubiera podido venir, habría estado pendiente de nosotros y pidiéndonos vídeos.

¿Había hecho alguna porra con vosotros sobre el resultado del partido?

No, la verdad es que no. Nos había dicho que saliéramos a disfrutar, porque él ha vivido mucho todo esto. Es algo que nunca se nos va a olvidar.

¿Has jugado casi antes que Espí en Mestalla?

Él jugó cinco minutos el otro día. Casi, esa broma se la hacíamos en el grupo de (Whatsapp) pero al aplazarlo jugó antes. En todo caso, poder vivir esto, jugar un partido así en Mestalla y con todo lo que había alrededor, es otra cosa.

De pequeños, vuestra abuela os llamaba a ti y a Carlos els dimoniets (los demonios) ¿Os habíais imaginado alguna vez que Carlos Espí acabaría jugando en el Madrid y tú disputarías un partido en Mestalla?

Era impensable. Ver a Carlos Espí jugar en el Real Madrid y a nosotros jugar en Mestalla era algo que no nos podíamos imaginar. Era impensable.