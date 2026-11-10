David Torres 10 NOV 2026 - 20:40h.

Los jugadores saludaban desde el campo, se abrazaban a sus familias antes de saltar, el Speaker gritaba Vixca València!

Alineaciones confirmadas de la UE Tavernes y del Valencia CF para la Copa del Rey

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ValenciaEl Tavernes y Tavernes conquistaron Mestalla: una invasión de miles de almas para una noche eterna al son de Paquito el Chocolatero y cabalgando sobre autobuses que pagaba Alpesa. Mestalla vivió una noche diferente. De esas que explican por qué el fútbol sigue siendo capaz de convertir un partido de Copa del Rey en un acontecimiento inolvidable. La UE Tavernes, un equipo de Lliga Comunitat, una categoría territorial, consiguió reunir a más de 7.000 personas en el estadio valencianista y protagonizó una de las imágenes más especiales de esta edición de la competición. Por primera vez, un equipo de esta categoría alcanzaba esta altura de la Copa y sus aficionados estuvieron a la altura de la hazaña.

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El Tavernes, como en casa

El Tavernes jugaba como local y quiso ejercer de anfitrión. Lo puso casi todo, incluso lo poco que le falta a Mestalla para estar terminado. El speaker, Juanba, puso voz a una noche histórica, emocionado como el que más, mientras que el club organizó 35 autobuses para trasladar a sus aficionados desde la localidad de la Safor. El resultado fue un ambientazo impropio de un partido de estas características y una invasión vallera que convirtió Mestalla en su casa por unas horas.

La diferencia entre las dos llegadas al estadio también fue significativa. El autobús del Valencia CF fue recibido con pitos por parte de los aficionados del Tavernes. El del conjunto local, en cambio, apareció al son de Paquito el Chocolatero, en una bienvenida festiva que desató la ilusión de los jugadores.

Y como el Tavernes jugaba de local, aprovechó, para homenajear a Pepe, el Españeta del Tavernes, al que le dedicaron un vídeo, una foto y le entregaron un recuerdo por su dedicación íntegra al club. Se sentían felices, habían tomado Mestalla y el resultad, en efecto, les daba igual.

Los jugadores del Tavernes no daban crédito

La escena más emocionante llegó junto al autobús. Los futbolistas bajaron y permanecieron un buen rato saludando a sus aficionados, abrazándose con ellos, haciéndose fotografías y disfrutando de un escenario que difícilmente olvidarán. Algunos no podían ocultar su asombro ante lo que estaban viviendo. La directiva del Tavernes, por su parte, esperaba a la expedición en la zona del palco.

Hubo una excepción a tanta transformación: los vestuarios. Esos sí mantuvieron el reparto habitual y el Valencia CF ejerció como equipo local. El resto de Mestalla, durante unas horas, fue del Tavernes. Una noche de fútbol popular, emoción y orgullo para toda una localidad.