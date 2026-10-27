Los cuatro de Tavernes

Ximo Enguix, el hijo de Tavernes que ya sabe lo que es jugar en Mestalla: "Que compitan, pero sobre todo que disfruten"

Hasta cuatro futbolistas del Valencia CF son del pueblo de la Safor

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Tavernes de la Valldigna vive días especiales después de que la UE Tavernes se haya ganado el derecho a recibir al Valencia CF en la Copa del Rey. El equipo de la Safor, que afrontará por primera vez una eliminatoria copera ante un Primera, no pudo disfrutar de su partido como local ya que el estadio no reunía las condiciones necesarias, pero se ha volcado para jugar como local en Mestalla. El club, de acuerdo con el Valencia CF, ha vendido casi 20.000 entradas y pondrá autobuses gratuitos para su hinchada.

La historia tiene todavía más conexiones valencianistas y futboleras. De mayoría valencianista, con una peña numerosa, el Valencia CF se enfrentará a la UE Tavernes 45 años después, y, aunque no lo hará en la localidad de la Safor (Hay censados unos 17.000 habitantes), en el pueblo antes y ahora se respira valencianismo y fútbol por los cuatro costados. Tavernes presume de haber visto crecer a uno de los futbolistas de moda de LALIGA, el madridista Carlos Espí, uno de sus ciudadanos más ilustres, que jugaba con buena parte de los integrantes del actual equipo del pueblo; pero antes que él, los que llegaron a la élite son casi todos valencianistas si se exceptúa al primero, a Salvador Quiles, que destacó en Primera pero defendiendo los colores del Sabadell y del Granada.

La estirpe che en Tavernes: César y Paco Ferrando, dos hermanos en Mestalla

Pero, otros cuatro futbolistas nacidos en Tavernes sí que llegaron a vestir la camiseta del primer equipo del Valencia CF: los hermanos César y Paco Ferrando, Ximo Enguix y Rubén Brines. Una historia que da todavía más sentido al duelo copero y a la ilusión que se respira en Tavernes ante la visita del Valencia.

Los dos primeros son los hermanos César (julio de 1959) y Paco Ferrando (junio de 1962), nacidos en Tavernes con tres años de diferencia, siguieron un camino parecido hasta llegar al primer equipo, aunque nunca coincidieron sobre el césped con el Valencia.

César, centrocampista, destacaba por su capacidad para dar equilibrio, situarse bien y canalizar la salida del balón. Pasieguito y Mestre, en la 1981-82, y Paquito, en la 1983-84, fueron sus grandes valedores. Después continuó su carrera en el Salamanca y regresó a la élite con el Sabadell.

Paco, el hermano mediano, apareció poco después en el primer equipo. Polivalente y capaz de jugar tanto de lateral como en posiciones más adelantadas, formó parte de aquella generación de jóvenes que dio un paso adelante en el Valencia tras el descenso a Segunda. Su etapa en Mestalla terminó en la campaña 1989-90, cuando fichó por el Celta.

Ximo Enguix

Ximo Enguix llegó muy joven a la cantera valencianista y alcanzó el Mestalla con 18 años. Permaneció seis temporadas en el filial, con 145 partidos, y debutó con el primer equipo en un amistoso ante el Villarreal en 1998.

Su oportunidad oficial llegó en diciembre de 2002. Rafa Benítez le convocó por las numerosas bajas en el centro del campo y disputó dos partidos de Primera, ante Villarreal y Deportivo. Después fue cedido al Salamanca y comenzó una larga trayectoria por clubes como Recreativo, Poli Ejido, Sporting, Rayo, Castellón o Melilla.

Se retiró en el Sueca y posteriormente inició su carrera como entrenador. Actualmente dirige al juvenil del Tavernes y reside en la localidad.

Rubén Brines

Cierra el círculo Rubén Brines, también natural de Tavernes, llegó al Mestalla en el verano de 2000 después de destacar en el Gandía en Segunda B. Permaneció dos temporadas en el filial y disputó cinco amistosos con el primer equipo, dos de ellos correspondientes a la Copa Generalitat. Tras finalizar su etapa valencianista pasó por el Vecindario, Eldense, Manchego, Almansa y Ontinyent, donde terminó retirándose en 2009. Recientemente (en 2024) jugó con los veteranos en un partido homenaje en su pueblo. Cuatro historias diferentes, pero un mismo origen: Tavernes de la Valldigna y el Valencia CF.