Alineaciones confirmadas de la UE Tavernes y del Valencia CF para la Copa del Rey

David Torres 10 NOV 2026 - 19:46h.

Javier Aguirre sale sin pivote y con dos puntas

Jesús Vázquez, séptima baja para la Copa del Rey: "Gayà no jugará"

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ValenciaEl Valencia afrontará este martes el partido de la primera ronda de la Copa del Rey, aplazado en su día por el accidente ferroviario de Toledo, con el objetivo de que sea un trámite que le permita recuperar confianza ante su complicada situación en Liga, mientras que el Tavernes de la Valldigna vivirá en Mestalla, donde ejercerá como local pese a jugar en el estadio de su rival, el encuentro más ilusionante de su historia.

El conjunto valencianista, que ejercerá como visitante en su propio estadio, busca una victoria que le permita avanzar en el torneo y recuperar sensaciones después de un pésimo inicio de temporada en LALIGA. Javier Aguirre afronta su estreno copero en el banquillo valencianista con la intención de repartir minutos y dar protagonismo a los jugadores menos habituales y a los jóvenes a lo largo del choque. El técnico mexicano quiere que sus futbolistas afronten el encuentro con la máxima seriedad ante un rival que vive una noche histórica.

El once del Valencia CF

El Valencia CF presenta una alineación con novedades respecto a sus últimos compromisos ligueros. Aguirre apuesta por futbolistas menos habituales y varios jóvenes con opciones de reivindicarse, en una convocatoria marcada por la necesidad de dosificar esfuerzos y mantener la competitividad. Las siete bajas (tres internacionales y cuatro lesionados), marcan su capacidad de cambio

Alineación del Valencia CF: Kayne Van Oevelen; Foulquier, Arnau Martínez, Copete, Rioja; Elliott, Ugrinic, Ryonosuke Sato, Raba; Aimar y Hugo Duro.

El once de la UE Tavernes

La UE Tavernes afronta una cita inolvidable para el club y el fútbol de la Safor. El conjunto dirigido por Edu Palomares, "Tomaca", tratará de competir ante el Valencia CF y aprovechar la oportunidad de jugar en Mestalla en una eliminatoria que supone un premio para sus futbolistas y su afición.

Alineación de la UE Tavernes: Mainar; Morenet, Palomares, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Aaron, Alberola, Toni, Marc Talens y Joan Talens.