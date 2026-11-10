David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 22:46h.

Aimar Blázquez, con dos goles, destacó

Las mejores imágenes del Tavernes - Valencia

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El Valencia CF ganó con comodidad a la UE Tavernes y pasa a la siguiente ronda de Copa del Rey en una noche festiva en la que los de Mestalla jugaron como visitantes en su estadio por segunda vez en su historia.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Kayne Van Oevelen [5]: Debutó el neerlandés, apenas tocó el balón. La más peligrosa, un tiro de lejos por culpa de una pérdida de Foulquier. Vio como un balón se estrellaba en el palo.

Luis Rioja [6]: A falta de laterales le tocó ser titular como carrilero y llegó a marcar. Después asistió a Aimar en el 0-5. Estuvo bien

Copete [5]: El andaluz vuelve casi nueve meses después y cumplió. Jugó 58 minutos

Arnau Martínez [7]: El fichaje estrella del verano vuelve al once como central. Calidad tiene. Asistió a Rioja en el 0-3

Foulquier [4]: El francés quiere, pero le cuesta. Jugó de extremo prácticamente pero su calidad y su físico no le dan.

Ugrinic [4]: Jugó como pivote y claro, no está acostumbrado. En el 8 ya había visto la amarilla. Flojo.

Harvey Elliott [8]: El inglés jugó en el doble pivote. Calidad tiene. Marcó un golazo de falta directa, tras el cual pidió perdón a la afición por su expulsión de otro día.

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Dani Raba [9]: Vuelve la Copa, vuelve Dani Raba. Un gol en el primer minuto, una asistencia e hizo bailar a todo el Tavernes.

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Sato [7]: El japonés se quedó sin viajar con la sub 21 para jugar y tener esta oportunidad. Participó en casi todas y eso que, jugar desde la derecha, no le beneficia en nada.

Hugo Duro [7]: Tras dos partidos sin jugar por primera vez en el Valencia CF, volvió a ver puerta entre pitos y abrazos de sus compañeros. Se emocionó al marcar.

Aimar Blázquez [9]: Javier Aguirre le dio la oportunidad al canterano y dejó buenas cositas. Asistencia en el minuto 1 a Raba; tuvo una muy buena antes de la primera media hora. Al final tuvo la suya y anotó el quinto. Muy buen partido.

También jugaron:

Iker Córdoba [5]: Salió por Copete en el minuto 58. Cumplió

Aaron Mayol [7]: Salió por Dani Raba en el minuto 58. Siempre hace cositas. Pudo marcar un golazo.

Arnaut Danjuma [4]: Salió por Aimar Blázquez en el minuto 69. Fue pitado nada más salir

Justin De Haas [sc]: Salió por Arnau Martínez en el minuto 69. Sin incidencias

Gayà [5]: Salió por Rioja en el minuto 69. Cumplió.

El entrenador:

Javier Aguirre [6]: De inicio el técnico mexicano sorprendió por no sacar más que un canterano: Aimar Blázquez, y formando doble punta con Hugo Duro. No dudó. Sacó un once mucho mejor para no sufrir. Es un "perro viejo"