¿Hay caso Hugo Duro? Dos partidos sin jugar y un dato que nunca había firmado en el Valencia CF

Informe Hugo Duro: La sequía le pasa factura, nunca antes estuvo dos partidos seguidos sin jugar con el Valencia CF

Los cinco motivos de Hugo Duro para convertirse en la kriptonita de Mourinho, que nunca perdió ante el Valencia CF

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Valencia"Hugo ha jugado y en su posición tenemos a Sadiq y Aimar y están bien”, decía Aguirre este lunes al ser preguntado por los menos habituales para la Copa. El mexicano se quitaba de encima la pregunta y aplazaba el runrún o el debate, que no se zanjará aunque juegue ante un equipo de Liga Autonómica en Copa.

Y es que, con los datos en la mano, la pregunta que surge es si ¿Hay caso Hugo Duro o simplemente está pagando su pésimo rendimiento? La pregunta está sobre la mesa. El delantero del Valencia CF se quedó sin jugar ni un minuto en la dura derrota ante el Real Madrid acumula dos partidos consecutivos sin disputar un solo minuto, pese a estar disponible para Javier Aguirre. Le pasó en Elche y, ante los blancos, su ex equipo, su víctima favorita, se volvió a quedar en blanco, en el banquillo. Es una situación inédita desde que viste la camiseta valencianista y que refleja el cambio de escenario que atraviesa el delantero madrileño.

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Los números de Hugo Duro que abren el debate

Los números dibujan una realidad difícil de discutir. Hugo Duro nunca había encadenado dos encuentros seguidos sin jugar estando en condiciones de hacerlo. Ni siquiera en sus temporadas más complicadas había perdido tanto protagonismo de forma consecutiva. Ahora, sin embargo, ha visto cómo Sadiq recuperaba su sitio y cómo Aimar Blázquez tenía prioridad para saltar al campo en el partido ante el Real Madrid.

La estadística histórica ayuda a entender la dimensión de la situación. En la temporada 2025-26, Hugo Duro solamente se quedó sin jugar un partido estando disponible: fue ante el Mallorca, en abril, en un encuentro que terminó en empate.

Hugo Duro nunca había encadenado dos encuentros seguidos sin jugar estando en condiciones de hacerlo

En la campaña 2024-25 ocurrió en dos ocasiones, pero separadas en el tiempo. Primero, ante el Espanyol, en otro empate; después, tras superar una lesión, se quedó sin participar frente al Mallorca en Mestalla, un partido que acabó con victoria valencianista. En la 2023-24 no se perdió ni un encuentro estando disponible.

Durante la temporada 2022-23 sí acumuló cinco partidos sin jugar, pero siempre de forma alterna, nunca dos consecutivos. Y en la 2021-22, cuando todavía pertenecía al Getafe, se quedó sin participar en dos encuentros seguidos al inicio del curso. Sin embargo, tras incorporarse al Valencia CF, jugó prácticamente todo: solamente se perdió un partido aislado ante el Villarreal, que terminó con derrota. En la 2020-21, perteneciente al Real Madrid, apenas tuvo protagonismo y pasó casi toda la temporada sin jugar.

Aguirre lo confirma: es decisión técnica

La situación quedó todavía más expuesta ante el Real Madrid. Aguirre prefirió dar entrada a Aimar Blázquez antes que recurrir a Hugo Duro, una decisión que abrió inevitablemente el debate sobre el estado del delantero.

¿Qué le pasa a Hugo Duro? ¿Tenía algún problema físico o deportivo para no participar? El entrenador fue preguntado directamente y descartó cualquier inconveniente: "Si hubiera sacado a Hugo me habrías preguntado por el chaval de la cantera. Pero a Hugo Duro no le pasa nada. Regresó Sadiq, Aimar Blázquez ha entrenado bien y simplemente considero que cualquiera de los dos estaba preparado para este partido. A Hugo Duro no le pasa absolutamente nada", zanjó.

El técnico contestó ligeramente contrariado, consciente de que es un asunto que levanta ampollas. Hasta ahora, el '9' valencianista había sido Hugo Duro por motivos obvios y por rendimiento. No en vano, durante las tres últimas temporadas fue el máximo goleador español del Valencia CF.

Su último gol hace seis meses

Pero el fútbol no vive del pasado. Su último tanto en partido de Liga se remonta al 17 de mayo de 2026 y la sequía comienza a tener consecuencias deportivas. En la previa del encuentro, Aguirre ya había explicado que había hablado con el delantero y que lo encontraba bien: "Ya hablé con él. Se encuentra bien. Hablamos de muchas cosas. Es un jugador nuestro y tenemos que estar todos con ganas de jugar y estar ahí y él es uno de ellos".

Ahora, esa predisposición tendrá que traducirse en rendimiento. Hugo Duro ha perdido protagonismo y, por primera vez desde que llegó a Mestalla, encadena dos partidos consecutivos disponible sin jugar. ¿Hay caso Hugo Duro o simplemente está pagando sobre el césped una sequía que ya dura demasiado?