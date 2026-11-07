David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 09:09h.

El Real Madrid es la víctima favorita del punta, en plena sequía; el técnico no pierde ante el Valencia CF

Lleno técnico en Mestalla para el último Valencia-Real Madrid: Quedan 8 entradas disponibles

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El Valencia CF necesita encontrar argumentos para desafiar al Real Madrid en Mestalla y uno de ellos puede estar en un delantero que atraviesa precisamente su momento más complicado. Hugo Duro está tocado anímicamente, ha perdido protagonismo en los planes de Javier Aguirre y acumula once jornadas de Liga sin marcar, pero el calendario le ofrece una oportunidad inmejorable para reivindicarse. Enfrente estará el equipo que mejor se le ha dado históricamente y un entrenador que todavía no conoce la derrota ante los valencianistas: José Mourinho

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Los cinco motivos de Hugo Duro para convertirse en la kriptonita de Mourinho, que nunca pierde ante el Valencia CF

Hay cinco motivos para pensar que Hugo Duro puede convertirse en la kriptonita de José Mourinho.

1. El Real Madrid es uno de sus rivales favoritos. Los números no engañan. El delantero madrileño ha marcado cinco goles en diez enfrentamientos contra el conjunto blanco en LaLiga. Ningún otro adversario ha recibido más tantos suyos en toda su trayectoria en la competición, aunque el Atlético de Madrid también ha encajado cinco. Una estadística que invita a mirar hacia él pese a su situación actual. No es casualidad que sus antecedentes goleadores ante el Madrid sean uno de los grandes argumentos de esta previa.

2. Necesita reivindicarse. Hugo Duro ha pasado de ser una referencia ofensiva a perder su sitio en la rotación. La sequía de doce jornadas y la competencia de Umar Sadiq, que ya fue decisivo en Elche, le han relegado a un segundo plano. Un gol ante el Real Madrid podría cambiar su dinámica y devolverle la confianza.

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3. Tiene una motivación especial. No todos los partidos son iguales para un delantero. Enfrentarse al Real Madrid, uno de los grandes clubes de su trayectoria futbolística, supone un escaparate y una oportunidad de reivindicación. Mestalla puede ser el escenario perfecto para recuperar sensaciones. Además, pasó por su cantera y eso siempre marca.

4. Su fútbol puede incomodar a la defensa blanca. Hugo Duro es un delantero de pelea, presión y desgaste. Ataca los espacios, disputa los balones divididos y obliga a los centrales a estar permanentemente atentos. En un encuentro de máxima exigencia, su capacidad para incomodar y generar segundas jugadas puede resultar importante. Dicho esto, y a tenor de lo visto en la semana, Sadiq y Danjuma parten con ventaja para ser titulares.

Mourinho nunca ha perdido contra el Valencia CF

5. Mourinho tiene una estadística que proteger. El técnico portugués no ha perdido ninguno de sus siete enfrentamientos ante el Valencia en LaLiga, con cuatro victorias y dos empates. Solo ante la Real Sociedad y el Espanyol ha disputado siete o más partidos sin perder en la competición. Además, ya ha comenzado a calentar el encuentro con sus declaraciones irónicas sobre las quejas por el calendario del Real Madrid.

El contraste está servido. Mourinho nunca ha perdido contra el Valencia en Liga y Hugo Duro ha encontrado en el Real Madrid una de sus víctimas favoritas. El delantero necesita recuperar su sitio y el portugués quiere prolongar su racha. Cinco goles en diez partidos son una advertencia. Ahora falta saber si Aguirre le da la oportunidad de volver a ser protagonista en Mestalla.