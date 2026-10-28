Cuántas veces jugó el Valencia CF como visitante en Mestalla es sus 107 años de historia y por qué

David Torres 28 OCT 2026 - 12:12h.

Luz verde para el Tavernes-Valencia CF en Mestalla y con las entradas, "paciencia"

El Valencia jugará por segunda vez como visitante en sus más de cien años en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF vivirá este miércoles una situación excepcional en sus más de cien años de historia. Se enfrentará a la UD Tavernes de la Valldigna en la primera ronda de la Copa del Rey y lo hará en Mestalla, su propio estadio, pero con una particularidad: será el equipo visitante. El encuentro llega con seis canteranos en la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Rey. El técnico mexicano también ha explicado que reprenderá a sus jugadores si repiten una celebración que considera una tontería, en una eliminatoria que obligará al Valencia a cambiar su rutina habitual, también en Paterna, como ya contó ElDesmarque.

La explicación está en el formato de la competición: el equipo de menor categoría debe ejercer como local. Como el campo municipal de Tavernes de la Valldigna no está habilitado para recibir a un rival de Primera División, el club de La Safor propuso jugar en Mestalla. Ambas entidades acordaron la opción la semana pasada.

La única vez que el Valencia fue visitante en Mestalla

Para encontrar el precedente hay que remontarse a la temporada 1963-64, cuando el Valencia quedó emparejado en la Copa con su filial, entonces denominado Mestalla y actualmente conocido como Valencia Mestalla, tal y como recuerda la agencia EFE. El primer equipo, dirigido por Mundo, jugó como local el encuentro de ida, el 1 de mayo de 1964, y ganó por 2-0 con goles de Vicente Guillot y Héctor Núñez.

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Ocho días después, el 9 de mayo, el filial entrenado por Carlos Iturraspe ejerció como local en el mismo estadio. El Valencia volvió a ganar, esta vez por 0-5, pese a alinear a un equipo lleno de suplentes.

Desde entonces, el Valencia no había vuelto a disputar un partido oficial en Mestalla como visitante. Más de seis décadas después, el duelo ante el Tavernes recupera aquella excepcional circunstancia, además en la temporada prevista para la despedida del estadio, inaugurado en 1923.

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Todos los partidos del Valencia CF en Mestalla

El Valencia CF ha disputado 2.087 partidos en Mestalla: 2.086 como local y uno como visitante, el citado encuentro ante el Mestalla del 9 de mayo de 1964.

El balance histórico en su estadio es de 1.338 victorias, 436 empates y 313 derrotas. El partido ante el Tavernes añadirá una nueva página a la historia de Mestalla, que se acerca al final de su etapa como casa valencianista.