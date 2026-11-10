David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 23:29h.

"Me da igual lo que diga el Ipswich Town de Van Oevelen"

Tavernes y Valencia protagonizan una noche maravillosamente extraña en Mestalla (0-6)

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Javier Aguirre compareció en sala de prensa de Mestalla para analizar la victoria del Valencia CF ante la UE Tavernes en la Copa del Rey. El técnico mexicano valoró el desarrollo de un encuentro especial por el ambiente y el protagonismo del conjunto de la Safor, además de repasar las actuaciones individuales, las oportunidades de los menos habituales y las sensaciones que deja el pase a la siguiente ronda. El técnico habló de la crisis, de los pitidos a algunos de sus jugadores como Danjuma y puso por las nubes a Aimar y aseguró que lo que diga el Ipswich Town sobre Van Oevelen no le condiciona.

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¿Qué conclusión saca de este partido?

Minutos para los que no tienen. Eso ha aportado el equipo. Copete, Sato, Rioja… El portero, aunque ha tenido poco trabajo. Minutos para la gente que está todos los días y no tiene minutos. Así que hemos podido verlo moverse con pelota y sin ella.

¿Luis Rioja es una prueba de cara a Vallecas?

Sí, claro. Tiene posibilidades.

¿Le preocupa que la afición siempre critique a alguno de sus jugadores? En el partido de hoy, a Danjuma.

La afición es soberana. No soy quién para decir lo que está bien o está mal de lo que hace la afición. No soy yo quien para criticar eso, porque la gente lo hace de manera natural. Yo los oí, sí. Esto se tiene que revertir con situaciones mejores de las que hemos hecho. Tanto el equipo como yo.

A la octava fue la vencida y llegó la primera victoria en Mestalla.

Yo llevo cuatro, este es el cuarto, y me dice que en la Liga tengo que mejorar. Esto es Copa del Rey. Un rival de inferior categoría. Los goles relajaron un poquito y se jugó más tranquilo. Las derrotas contra el Madrid y el Villarreal… La del Villarreal fue en el noventa y pico. Pero siempre es importante ganar. Y si es en Liga, aún mejor.

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¿Qué partidos ha visto de Aimar?

Minutos de calidad. Buen doblete y buenos minutos. Muy bien el chico.

¿Cómo ha visto a los jóvenes?

Me gusta que, por lo menos, haya competencia interna. Aimar es una buena opción para los delanteros que tenemos. Igual que Mayol e Iker Córdoba. Otorbi puede volver en cualquier momento. No sé si llega a Vallecas, pero estamos con él. Tenemos sangre canterana que aporta mucho.

¿Qué tal Copete?

Lo conozco desde hace años. Lo tuve un tiempo. Estaba muy emocionado. Para él ha sido muy duro, porque han sido muchos meses. Le falta ritmo y minutaje, pero tiene una muy buena actitud. Poco a poco irá entrando, como Foulquier. Nos quedan Canós y Dieguito López. Le voy a pedir a Jose (Copete) que sea él. Es valiente. A ver si recuperamos al Copete que fichó el Valencia y ha tenido el infortunio de las lesiones.

¿Qué opina del ambiente vivido en el estadio?

Fantástico. El ambiente ha sido maravilloso. Ambas aficiones se respetaron. Un ambiente bonito de Copa del Rey. Agradezco al rival que haya aceptado venir aquí. Agradezco a toda su afición que se desplazó. Y agradezco a la nuestra que, a pesar de que no le damos muchas alegrías, están ahí, a las buenas y a las malas. Ojalá podamos de una vez por todas darles una alegría.

¿Valora la opción de jugar con dos delanteros?

Ya jugamos contra el Madrid con Danjuma y Sadiq. Tenemos que encontrar la tecla adecuada para que no nos hagan gol y buscar la fórmula de hacer gol. Al portero de ellos le quiero felicitar porque hizo paradas de gente grande, de gente grande.

¿Cómo valora el partido de Sato?

Sato es un jugador de los 24 que tengo, que puede jugar en cualquier momento. Es veloz, tiene chispa. Me decía un reportero japonés que la Liga española es muy fuerte físicamente. El jugador japonés es muy agradable de ver, pero tiene que ser más contundente sin balón. Hizo un partido bueno.

¿Qué le ha visto a Hugo Duro en el partido y por qué no había jugado antes?

No ha jugado antes porque regresó Sadiq e hizo gol y Danjuma estaba jugando por dentro. Siempre se pregunta por el que no juega. Pero solo juegan once. Hugo Duro está entrenando bien. Está cerca de volver a ese nivel que yo le conocí aquí. Hablé con él esta semana y le vi animoso. Jugó 90 minutos porque no había jugado los otros partidos. El equipo está con buenas sensaciones. No sirve de nada lo que digo si no ganamos. Puedo estar hablando y hablando, que si el equipo pierde… Es algo que no me gusta.

¿Dónde cree que puede jugar Elliott?

El buen futbolista puede jugar en diferentes posiciones. Él creo que está más cómodo cerca del área, por fuera no termina de estarlo. Pero todos quieren jugar y donde los pongas. Eso habla bien del espíritu del equipo. Pero lo que quiero aquí es ganar, ganar.

Como gestor del grupo, ¿cómo ayuda a que los jugadores recuperen su mejor versión?

Los entrenadores siempre decimos que el fútbol descansa en cuatro patas: táctica, física, técnica y mental. Yo me acerco mucho a los que no juegan, porque se van a casa con la mochila de no haber jugado. Estoy muy encima de Elliott, de Raba, de Hugo, de Sato, de Rivero… Cristian es un chaval súperprofesional, que me encanta y no lo pongo. Pero a eso me dedico yo. Técnicamente entrenamos todos los días, tácticamente también y físicamente como locos. Pero mentalmente yo les entreno también. Y estos tres están vivos. Están en la dinámica del equipo.

¿Qué valoración hace de la actitud de Elliott tras su expulsión?

Desde el minuto uno vino y se disculpó conmigo. No entendía su expulsión porque apenas habla castellano. Pero el árbitro entendió que fue un desacato y hoy transmitió a la grada su arrepentimiento. Es un jugador muy sano y ojalá nos dé el fútbol que esperamos de él, porque tiene buen manejo de balón y buen golpeo a balón parado.

¿Cómo ve a Van Oevelen? ¿Y le condiciona que por contrato tenga que jugar una serie de partidos?

No me condiciona. Me importan dos narices y no va a jugar porque me lo diga. Si está bien, jugará; si no, no. Me tiene sin cuidado. Entrena bien. Está sano y fuerte. Cristian está bien y Stole esperamos que vuelva sano y fuerte. Tengo tres buenos porteros.