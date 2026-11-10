David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 18:20h.

El CTA justifica lo que nadie entiende, la decisión del árbitro con Maffeo: falta, pero no expulsión porque no era DOGSO

La rajada de Gayà tras el 0-3, dos jugadas polémicas y un mensaje a Mestalla: "Ni falta, ni roja"

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) en su programa Tiempo de Revisión ha justificado la decisión del colegiado de no expulsar a Pablo Maffeo en una de las acciones más polémicas del Valencia CF-Real Madrid disputado en Mestalla. El árbitro señaló falta del defensa sobre Kylian Mbappé, pero no le mostró tarjeta roja. Una decisión que sigue sin convencer al valencianismo y que el organismo arbitral explica por la ausencia de uno de los requisitos necesarios para considerar la acción una ocasión manifiesta de gol.

Ni Gayà, ni Aguirre, ni Maffeo, ni Braulio Vázquez entienden el criterio

La jugada provocó el enfado de Maffeo, que optó por guardar silencio en una entrevista después del encuentro. Tampoco sentó bien en el vestuario ni en el cuerpo técnico. Braulio Vázquez mostró su malestar y la tensión llegó hasta el túnel de vestuarios, donde se produjo una tangana durante el descanso.

También José Luis Gayà expresó su disconformidad con las decisiones arbitrales y dejó un mensaje sobre las jugadas polémicas. Incluso Javier Aguirre cuestionó la actuación del colegiado y se refirió directamente a la acción protagonizada por Maffeo, en la que consideraba que el árbitro debía haber tomado otra decisión.

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El CTA se agarra al DOGSO para justificar la decisión

La explicación del CTA se centra en que no se cumplen todos los condicionantes del DOGSO, siglas de Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity, que significa impedir una ocasión manifiesta de gol. Para determinarlo, el reglamento contempla la distancia a portería, la dirección del juego, el control del balón y la posición de los defensores.

En este caso, el organismo considera que Mbappé no tenía el balón controlado, por lo que no se cumplen todos los requisitos para considerar que Maffeo evitó una ocasión manifiesta de gol.

Así, el CTA justifica que el árbitro señalase falta, pero no mostrase la tarjeta roja. Una explicación técnica que no ha despejado la controversia en Mestalla: si el colegiado entendió que hubo infracción y no una carga legal, la ausencia de amonestación sigue siendo uno de los puntos que más preguntas genera.