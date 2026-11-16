David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 14:01h.

El atacante japonés está nominado a mejor jugador joven de Asia 2026

El Valencia CF y Japón diseñan un plan especial para Ryonosuke Sato

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Ryunosuke Sato vive una situación difícil de explicar. Mientras su nombre gana peso en el fútbol asiático, donde acaba de ser nominado a mejor jugador joven de Asia 2026, en el Valencia CF su presencia es prácticamente testimonial. El atacante japonés, de apenas 19 años, es una de las promesas más reconocidas de su país, pero todavía no ha conseguido hacerse un hueco en los planes de Javier Aguirre. Una paradoja que refleja la distancia entre las expectativas que acompañaron a su llegada y la realidad que está encontrando en Mestalla.

La Confederación Asiática de Fútbol ha incluido a Sato entre los candidatos al premio a mejor jugador joven de Asia 2026. La ceremonia de la 30ª edición de los galardones se celebrará el próximo 19 de noviembre en Kuala Lumpur. El valencianista comparte nominación con sus compatriotas Maki Kitahara, del FC Tokyo, y Rion Ichihara, del AZ Alkmaar.

Los méritos del japonés explican su presencia en esa lista. Durante su etapa en el Fagiano Okayama fue elegido mejor jugador joven de la J1 League en 2025. Posteriormente, con el FC Tokyo, se convirtió en titular indiscutible con solo 19 años y contribuyó a que su equipo terminara cuarto en la competición. También fue una de las grandes figuras de Japón en la Copa Asiática Sub-23 de Arabia Saudí 2026, torneo en el que recibió el reconocimiento de jugador más valioso y ayudó a su selección a conquistar el título.

Javier Aguirre le exige más

El problema de Sato no es que Javier Aguirre no conozca sus condiciones. El técnico mexicano sabe perfectamente qué puede ofrecerle, pero considera que todavía necesita dar un paso adelante para competir en una Liga tan exigente como la española. Sus palabras después del encuentro de Copa del Rey ante el Tavernes fueron bastante esclarecedoras.

"Tiene que ser un poquito más agresivo en la recuperación de la pelota, un poquito más contundente en los buenos mano a manos y más trabajo sin balón"

El entrenador reconoció sus virtudes, aunque también señaló los aspectos que debe mejorar para tener más protagonismo. "Sato es un jugador de los 24 que tengo, que puede jugar en cualquier momento, que es veloz, que tiene chispa, que tiene ese buen mano a mano", explicó Aguirre. Sin embargo, inmediatamente después puso el foco en sus carencias: "Le falta un pelín. La Liga española es muy exigente físicamente. Tiene que ser un poquito más agresivo en la recuperación de la pelota, un poquito más contundente en los buenos mano a manos y más trabajo sin balón", dijo

Una Copa del Rey pactada con Japón y poco más

Su participación en la Copa del Rey ante el Tavernes tuvo, además, un contexto particular. El Valencia CF y la federación japonesa habían alcanzado un acuerdo para que Sato pudiera disputar ese encuentro antes de incorporarse a la concentración de su selección, la sub 21 de Japón, con la que sí jugó.

Y es que el futbolista había tenido un protagonismo prácticamente nulo desde la salida de Carlos Corberán y tampoco había encontrado continuidad con el nuevo entrenador. Su presencia en la convocatoria copera permitió verle sobre el terreno de juego, pero no supuso un cambio de estatus dentro de la plantilla.

Una oportunidad pendiente en Mestalla y un futuro como cedido

La nominación asiática vuelve a poner sobre la mesa el potencial de Sato. El Valencia incorporó a un futbolista con proyección, experiencia en el fútbol japonés y recorrido en las categorías inferiores de su selección. Sin embargo, su adaptación al fútbol español está siendo más complicada de lo esperado. Javier Aguirre no le cierra la puerta. De hecho, insiste en que es uno de los 24 jugadores disponibles y que puede utilizarlo cuando lo considere oportuno. Pero también le marca el camino: más intensidad defensiva, contundencia en los duelos individuales y mayor compromiso sin balón.

Mientras el fútbol asiático reconoce su talento, Sato busca todavía convencer a su entrenador y lo que necesita es jugar. a nominación a mejor jugador joven de Asia 2026 es un reconocimiento importante para su trayectoria pasada, pero su gran asignatura pendiente está mucho más cerca: dejar de ser un nombre prácticamente invisible en el Valencia CF. Sino lo logra en Mestalla, una cesión en busca de minutos podría ser la solución