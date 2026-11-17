El primer fichaje que han acordado Javier Aguirre y Braulio Vázquez: se busca central para enero

Por qué el Valencia CF prioriza un central de jerarquía antes que un delantero en enero

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El Valencia CF necesita gol y ya ha contactado con el entorno de Artem Dovbyk. La falta de eficacia ofensiva es uno de los problemas que Javier Aguirre quiere solucionar y la dirección deportiva que encabeza Braulio Vázquez ya trabaja con la mirada puesta en el mercado de fichajes de enero. La llegada de un delantero está sobre la mesa, pero no es la única necesidad. De hecho, el club considera tan prioritaria o más la incorporación de un central de jerarquía que eleve el nivel competitivo de la defensa.

No es una idea nueva. Braulio Vázquez y Javier Aguirre ya habían identificado durante sus conversaciones la necesidad de reforzar el eje de la zaga. Una carencia que quedó sin resolver en el pasado mercado de verano. El último día de aquella ventana, el Valencia buscó un defensa central con experiencia, personalidad y capacidad para convertirse en una referencia, pero la operación no llegó a buen puerto durante la etapa de Ron Gourlay. Ahora, con Braulio al frente de la planificación deportiva, esa necesidad vuelve a cobrar protagonismo.

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Calidad para elevar el nivel de sus compañeros

El primer requisito es la calidad. El Valencia no busca simplemente un defensa más para completar la rotación. Necesita un futbolista que marque diferencias, que ordene la línea defensiva y que haga mejores a los centrales que tiene alrededor. Un jugador con capacidad para corregir errores, anticiparse y transmitir seguridad. Alguien que se convierta en una referencia desde el primer día.

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Cantidad y continuidad para una defensa castigada

El segundo motivo es la disponibilidad. La planificación necesita un central que pueda ofrecer continuidad durante toda la temporada. Las lesiones y los problemas físicos de jugadores como Diakhaby han demostrado que no basta con tener efectivos sobre el papel. El equipo necesita alternativas fiables para que Aguirre no tenga que improvisar soluciones, como ya sucedió cuando utilizó a Pepelu en el eje de la zaga.

Precisamente, la dirección deportiva ya detectó este problema en verano. El último día de mercado, el Valencia buscó un central de garantías y experiencia, pero Ron Gourlay no consiguió cerrar la operación. Era una necesidad identificada desde entonces y que sigue sin resolverse.

Un central para defender más lejos de su portería

Hay también una razón táctica. Incorporar un central de jerarquía permitiría a Javier Aguirre adelantar las líneas y defender más lejos de su propia área. La seguridad de contar con un futbolista rápido, contundente y con capacidad para corregir a su espalda facilitaría presionar más arriba y recuperar balones en campo contrario.

Ese detalle tiene una consecuencia directa en ataque. Recuperar más cerca de la portería rival permitiría al Valencia generar ocasiones con menos recorrido y disponer de más situaciones de peligro. No se trata únicamente de defender mejor, sino de construir un equipo más ofensivo desde la seguridad defensiva. Además, permitiría liberar a Pepelu para que acompañe a Guido en el doble pivote

Los datos explican la urgencia: cantidad de goles y momentos

Las cifras también justifican la decisión. El Valencia ha encajado 20 goles, de los que 18 han llegado dentro del área. Es un dato que evidencia las dificultades para proteger su propia portería y la necesidad de ganar contundencia en las zonas de mayor peligro.

Por encima de todo, el Valencia busca y necesita personalidad. Un central que no se esconda en los momentos complicados, que mande, que ordene y que tenga capacidad para sostener al equipo cuando los partidos se deciden en los minutos finales. La dirección deportiva entiende que un futbolista de ese perfil puede cambiar el comportamiento de toda la defensa.

El delantero sigue siendo una necesidad por la falta de gol, pero el central es una prioridad estructural. Braulio Vázquez y Javier Aguirre quieren un futbolista que no solo tape agujeros, sino que transforme al equipo. Enero ofrece una oportunidad para corregir una carencia que el Valencia ya dejó pendiente en verano.