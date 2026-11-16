David Torres Valencia, 16 NOV 2026 - 07:17h.

Braulio Vázquez, con un presupuesto limitado pese a Pitchwise, tiene que hacer hueco si quiere hacer más de un fichaje para el Valencia CF

El plan en el mercado de fichajes del Valencia CF, pendiente de una ficha y de una deuda

Compartir







El director deportivo sigue manteniendo dos prioridades claras, un delantero y un central de garantías, pero antes deberá aligerar una plantilla con varios candidatos a salir.

El Valencia CF tiene deberes para el mercado de invierno. Braulio Vázquez sabe que la plantilla necesita refuerzos y tiene identificadas las dos prioridades principales: incorporar un delantero y un central de garantías. Sin embargo, antes de lanzarse a buscar caras nuevas, el director deportivo tiene una tarea igual de importante: hacer hueco para poder entrar en el mercado. La consigna es clara: dejar salir además de entrar. No se trata únicamente de encontrar jugadores que mejoren el nivel del equipo de Javier Aguirre, sino de liberar fichas, reducir el coste de la plantilla y abrir espacio para las incorporaciones que necesita el Valencia. Braulio se ha encontrado con una situación que requiere ajustes y el próximo mes de enero aparece como la primera oportunidad para empezar a solucionarla. Una realidad que ya se puso de manifiesto al analizar el mercado de fichajes pendiente del Valencia CF.

La dirección deportiva no parte de cero. Hay futbolistas cuya situación invita a pensar en una salida, ya sea mediante una cesión, un traspaso, la finalización anticipada de una vinculación o un acuerdo para rescindir sus contratos. Son operaciones de diferente dificultad, pero todas responden a una misma necesidad: reordenar la plantilla para que los fichajes puedan tener cabida.

La llegada de Pitchwise supone un balón de oxígeno, pero tampoco permitirá hacer una revolución inmediata. La inyección económica anunciada para el Valencia CF abre nuevas posibilidades, aunque el margen adicional para el coste de plantilla será limitado y el club tiene que atender compromisos económicos pendientes, finiquitos y deudas de anteriores etapas. Por eso, cada movimiento deberá estar muy medido.

PUEDE INTERESARTE Pitchwise desembolsará los 100 millones antes del mercado de fichajes de enero: Cuánto dinero podrá disponer Braulio Vázquez

Braulio ya advirtió públicamente de que el mercado de invierno no solucionará por sí solo los problemas del Valencia. «Que nadie piense que nuestra situación la va a arreglar el mercado de invierno», dijo antes del encuentro ante el Elche. El director deportivo sabe que primero debe competir con lo que tiene, pero también que necesita corregir una planificación heredada que dejó carencias evidentes. De hecho, el propio Braulio reconoció que hay una situación que arreglar durante el mercado de invierno.

Las opciones que tiene Braulio para hacer hueco a los fichajes

La plantilla ofrece varios candidatos plausibles para liberar licencias y masa salarial. No todas las operaciones tienen la misma viabilidad, pero hay nombres sobre los que el club no descarta buscarles salidas, bien cedidos como Ryonosuke Sato, traspasados como Aliou Dieng, cortando sus cesiones como Harvey Elliott o Kayne Van Oevelen, o bien rescindiendo el año de contrato que les queda como podría suceder con Dimitri Foulquier y, sobre todo, con Sergi Canós, que está de regreso y con el Valladolid pisándole los talones.

La operación salida no significa que todos vayan a marcharse ni que el Valencia tenga decididas todas estas operaciones. Son escenarios que la dirección deportiva contempla para ganar margen de maniobra.

El objetivo final es que Javier Aguirre pueda contar con un central de jerarquía y un delantero que aumente las alternativas ofensivas. Pero antes de incorporar, Braulio tiene que ordenar la casa. En enero, el primer fichaje del Valencia puede ser encontrar una salida.