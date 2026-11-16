El Valencia CF se coloca tras la pista de Artem Dovbyk

David Torres 16 NOV 2026 - 18:02h.

La Roma quiere romper la cesión de Artem Dovbyk en Bolonia y el Valencia CF habría preguntado por él

El perfil que busca Braulio Vázquez para enero

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ValenciaEl Valencia CF busca delantero para el mercado de fichajes de enero y desde Italia aparece un nuevo nombre relacionado con los planes del club de Mestalla. Se trata de Artem Dovbyk, atacante ucraniano de la Roma que actualmente se encuentra cedido en el Bolonia y cuya situación podría cambiar durante el próximo mercado invernal. El nombre de Dovbyk aparece en un momento en el que el Valencia ya trabaja para reforzar su delantera. Como ha venido publicando ElDesmarque, Braulio Vázquez y Javier Aguirre tienen pendiente incorporar un delantero, aunque la prioridad ofensiva debe compaginarse con la llegada de un central. Ambas piezas son capitales para enero.

Una cesión

En este escenario, este lunes el diario italiano Corriere della Sera explica que la Roma y el Bolonia estudian la posibilidad de poner fin anticipadamente a la cesión del delantero porque no juega. La operación necesitaría, eso sí, encontrar un tercer destino, ya que el club romano no contempla recuperar al futbolista en su plantilla. En ese escenario, LALIGA española aparece como una de las opciones más factibles y el Valencia ha preguntado por su situación y las condiciones para incorporarlo. El club necesita, eso sí, liberar una ficha profesional y ajustar su margen económico para poder acometer las operaciones. Dovbyk es, por ahora, un nombre que aparece en el radar valencianista y sobre el que se habrían producido los primeros contactos, pero de momento parece una pieza complicada de conseguir y siempre sería en calidad de cedido. Dovbyk estuvo en la agenda del Atlético ya el verano pasado y ahora Braulio y Javier Aguirre no verían con malos ojos repatriarlo.

Un delantero que necesita recuperar su mejor versión

Dovbyk, de 29 años, no ha conseguido hacerse un hueco en el Bolonia. Su protagonismo ha ido disminuyendo y tampoco ha encontrado continuidad desde la llegada de Raffaele Palladino al banquillo. Su situación ha provocado que ambos clubes estudien una salida en enero. Este año lleva un gol en los 105 minutos que ha jugado repartido en cinco partidos

El delantero ucraniano pertenece a la Roma, que lo incorporó después de su extraordinaria temporada en el Girona. En la campaña 2023-24 firmó 24 goles en LaLiga y se proclamó máximo goleador del campeonato español. Un rendimiento que le convirtió en uno de los delanteros más cotizados del mercado.

Su regreso a España podría facilitar una operación en forma de cesión y con unas condiciones económicas más asequibles que las de un traspaso. No obstante, su salario, superior a los tres millones de euros netos por temporada, representa un obstáculo que habría que resolver en el caso del Valencia CF, al que sí le gusta el punta.