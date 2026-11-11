David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 12:03h.

Se necesitan salidas, y por Hugo Duro podrían escucharse ofertas

El plan en el mercado de fichajes del Valencia CF, pendiente de una ficha y de una deuda

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El Valencia CF prepara un mercado de invierno especialmente movido. La delicada situación deportiva del equipo en LaLiga, unida a la necesidad de construir un proyecto con mayor estabilidad, puede provocar cambios importantes en la plantilla durante el próximo mes de enero, tal y como ha venido informando ElDesmarque. La aparición en escena de Pitchwise le da algo más de margen a Braulio Vázquez, pero no una locura. La idea sigue siendo reforzar la delantera y el centro de la defensa, pero el problema es que habrá que dar salidas porque sólo queda una licencia libre si se quieren traer dos o más futbolistas.

El escensario, a medida que pasan las semanas, y con la visita de Corey Woolfolk al girar la esquina, se va clarificando y así lo confirma el periodista especializado en mercado Mateo Moretto en DAZN, donde ha asegurado que el club contempla una "pequeña revolución" con varias salidas y fichajes. "Va a ser un mercado muy movido para el Valencia de cara a enero", explicó el periodista, que puso el foco en la intención de Braulio Vázquez, director deportivo valencianista. El responsable de la parcela deportiva quiere futbolistas comprometidos con el proyecto, no solamente para resolver la situación inmediata, sino también con una perspectiva a largo plazo. "Se está planteando una pequeña, entre comillas, revolución. Braulio quiere jugadores comprometidos, no a corto plazo, sino a largo.

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Rioja, Diakhaby...

Moretto también confirma la información ya publicada en ElDesmarque respecto a que el peso de la inversión de Pitchwise se notará más bien en verano. "La inversión grande va a empezar a partir del mercado de verano. Pero entiendo que el club intentará hacer lo posible a través de algunas salidas para traer futbolistas buenos de cara a invierno. Entonces lo que me han contado es que habrá varias salidas y claramente fichajes. Los señalados son los que acaban contrato dentro de poco, que pueden ser cedidos o perfiles como Rioja o Diakhaby que acaban contrato en 2027". Sus fichas, en especial la del central, lastran su continuidad.

Y es que, aunque Moretto no lo diga, ElDesmarque ha podido saber que la disponibilidad económica y deportiva del Valencia es menor de lo que podría necesitar para afrontar una revolución en profundidad. La inyección de capital anunciada en el marco de la nueva etapa de Pitchwise no significa que exista un presupuesto ilimitado para reforzar el equipo.

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Hugo Duro, un nombre en la rampa de salida

La información de Moretto sí apunta a un nombre de mayor impacto: Hugo Duro. El delantero tiene contrato hasta 2028, pero, según el periodista, el Valencia está dispuesto a escuchar ofertas por él. Una posibilidad que abre un escenario importante en la planificación ofensiva del equipo. "Hay otro futbolista que está en la rampa de salida y es Hugo Duro. Acaba contrato en 2028 y el Valencia va a escuchar ofertas por él. Están buscando la manera de ampliar el compromiso de la plantilla", cuestión esta que no está nada clara.

Que Hugo no está bien y que hasta él puede plantearse buscar una salida es un hecho, pero a día de hoy la meta es, como dijo Javier Aguirre la que se ha marcado el propio Hugo. "Está bien, está entrenando bien, está con muchas ganas de volver a ese nivel de Hugo Duro que yo le conocí en Valencia, en Getafe. Es un buen chico, hablé con él esta semana, lo vi animoso, y también 90 minutos porque no ha jugado los otros dos partidos".