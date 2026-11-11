David Torres 11 NOV 2026 - 07:42h.

El canterano lleva tres goles esta temporada y cuenta con

Tavernes y Valencia protagonizan una noche maravillosamente extraña en Mestalla (0-6)

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ValenciaAimar Blázquez fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Valencia CF ante la UE Tavernes en la Copa del Rey. El canterano firmó un doblete en Mestalla, una noche especial para un delantero que necesitaba reivindicarse y que encontró en la competición copera el escenario perfecto para demostrar que está preparado. Su actuación tiene, además, un valor estadístico: se convirtió en el primer futbolista del Valencia CF que marca dos goles en un mismo partido desde Hugo Duro, que lo consiguió el 23 de noviembre de 2024 ante el Betis, en el encuentro disputado tras la DANA.

Casi dos años después, otro delantero toma el relevo. Y lo hace en un momento especialmente significativo para Hugo Duro, que atraviesa una etapa complicada, está cuestionado por parte de la afición y vivió una noche de emociones contenidas en su cumpleaños. El madrileño también consiguió reencontrarse con el gol ante el Tavernes, como contamos en la emoción de Hugo Duro al marcar en Mestalla. De él se acordó Aimar. "Ganar siempre es importante. Para los delanteros siempre nos viene bien hacer goles, tanto para Hugo como para mí. El equipo está convencido de que va a sacar esto adelante", decía el canterano.

Lleva tres goles en Mestalla

Para Aimar, sin embargo, la noche tuvo una dimensión especial. El canterano ya sabía lo que era marcar con el Valencia CF en Mestalla, pero repetirlo por partida doble es otra historia. El pasado septiembre ya había vivido una jornada inolvidable, cuando se emocionó hasta las lágrimas después de marcar su primer gol con el primer equipo. Ahora ha añadido un doblete a su historia particular en el estadio valencianista, en una noche que también quedará en el recuerdo por el ambiente y el protagonismo del Tavernes.

Al final del partido, Aimar atendió a los medios de comunicación y, hasta en cuatro ocasiones, el delantero agradeció la confianza de Javier Aguirre, que ha hablado con él durante las últimas semanas y le ha transmitido tranquilidad pese a esa situación complicada de estar habitualmente con el primer equipo sin disputar minutos y sin competir tampoco con regularidad con el filial.

"Marcar un doblete es una sensación increíble, la verdad. Meter un gol ya es alucinante en este estadio, pues dos, ni te cuento"

La última respuesta resume bien lo que ha supuesto esta noche para Aimar Blázquez. Aguirre le pidió paciencia, el canterano siguió trabajando y Mestalla le devolvió la confianza con dos goles. El relevo de Hugo Duro en la estadística de los dobletes ya tiene nombre y apellidos. Y el propio Aimar quiso acordarse de su compañero: "Para los delanteros siempre nos viene bien hacer goles, tanto para Hugo como para mí".

¿Cómo se encuentra?

Estoy contento, el míster me da mucha confianza, me ha transmitido mucha calma. Sabía que el míster estaba conmigo y estaba tranquilo.

¿Qué le ha dicho Aguirre?

El míster me da mucha confianza. Habla mucho conmigo. El otro día me dio la oportunidad. Estaba muy contento. Ahora no me ha dicho nada.

¿Qué se siente al marcar dos goles en Mestalla?

Es una sensación increíble, la verdad. Meter un gol ya es alucinante en este estadio, pues dos, ni te cuento.

¿Cómo ha llevado estos meses sin goles?

Intento hacerlo con la mayor tranquilidad posible. Los compañeros hablan mucho conmigo y el míster también. El año pasado no fue fácil para mí y me ayudó a crecer como persona.

¿Este partido sirve para cambiar la dinámica?

Ganar siempre es importante. Para los delanteros siempre nos viene bien hacer goles, tanto para Hugo como para mí. El equipo está convencido de que va a sacar esto adelante.

¿Cómo vive la sensación de estar entre dos aguas, convocado con el primer equipo, pero sin jugar y tampoco con el filial?

El míster ha hablado mucho conmigo. Me decía que la oportunidad me iba a llegar en cualquier momento y así lo hacía. En cada entrenamiento iba al máximo. Hoy he salido al campo y he demostrado que estoy preparado.