David Torres 17 NOV 2026 - 08:46h.

La prioridad que no olvida el Valencia CF para enero además del 9: las cinco razones para fichar un central

Javier Solís bromeó con "sus compañeros americanos" de Pitchwise sobre qué Maratón era mejor si el de Valencia o el de Nueva York

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ValenciaEl Valencia CF ha participado en el acto de hermanamiento de los clubes de élite con el Maratón Trinidad Alfonso Zurich 2026, que el próximo 6 de diciembre se correrá por la ciudad de València. En el acto también han estado el Villarreal CF, el Levante UD, el Elche CF, el Valencia Basket Club y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

El director general del Valencia CF, Javier Solís, ha representado a la entidad valencianista en el evento realizado en la oficina de CaixaBank 'all in one' de la ciudad. Un Maratón que recorrerá la ciudad de Valencia y pasará, precisamente, cerca (Avenida Aragón) del estadio valencianista, Mestalla. Un sueño y una subida de adrenalina para cualquier valencianista que participe en esta gran cita del año.

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El Valencia CF pide jugar fuera ante el Getafe por el Maratón

Javier Solís ha desvelado que el club ha solicitado a LALIGA jugar fuera de casa el fin de semana del Maratón para evitar que el partido contra el Getafe coincida con la prueba. "Este año hemos tenido también un pequeño gesto por el Maratón porque hemos solicitado que en nuestro partido de Liga juguemos fuera. Hemos hecho un marcaje en el calendario para que no coincida el partido que tenemos contra el Getafe, con lo cual jugaremos fuera. No habrá ningún lío, la avenida de Aragón podrá ser toda para los corredores", ha explicado.

Además, el Valencia instalará, como en otras ediciones, un punto de batucada y animación para acompañar a los participantes durante su paso por las inmediaciones de Mestalla.

La petición de Javier Solís a Juan Roig con el Nou Mestalla y la broma con Pitchwise

El director general valencianista también ha lanzado una propuesta de futuro dirigida a la organización del Maratón y a la Fundación Trinidad Alfonso, que preside Juan Roig: modificar el recorrido para que la edición de 2027 pase por el Nou Mestalla. "Desde ya hay que empezar a pensar, cambiar el itinerario para que el año que viene pase por el nuevo Mestalla para seguir con esa tradición", ha señalado Solís.

Una petición que permitiría incorporar el nuevo estadio a uno de los grandes acontecimientos deportivos de la ciudad y mantener el vínculo entre el Valencia CF y una carrera que cada año convierte las calles de València en una fiesta del deporte.

Solís ha destacado las 46 ediciones del Maratón y ha elogiado la capacidad de la ciudad para organizar grandes eventos deportivos: "Sin duda, el maratón es uno de esos de quitarse el sombrero".

"Esta mañana cuando comentaba con los nuevos compañeros americanos que venía un acto de un maratón, me han dicho hablara del maratón de Nueva York, el mejor del mundo. Y les he dicho, ni una cosa ni otra. Voy a hablar del mejor maratón de España por ahora y del maratón Trinidad y Alfonso. Quizá sea mi último acto", comentaba en tono jocoso Solís