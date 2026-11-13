Yomif Keljelcha no podrá estar en el Maratón Valencia 2026

David Torres 13 NOV 2026 - 09:16h.

Juan Roig bromea y aprieta con el récord del mundo del Maratón en Valencia: "Si no se consigue este año, ya no doy el millón de euros"

Las opciones de récord del mundo se esfuman en el Maratón Valencia: baja Yomif Kejelcha por lesión

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ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pierde a uno de sus grandes reclamos para la edición del próximo 6 de diciembre. Yomif Kejelcha, actual plusmarquista mundial de medio maratón y segundo hombre más rápido de la historia en la distancia de maratón, no estará en la línea de salida por una lesión. Una baja de enorme impacto que deja prácticamente sin opciones la posibilidad de ver caer el récord del mundo en las calles de Valencia.

La organización de la prueba ha comunicado oficialmente la ausencia del atleta etíope, que era una de las grandes bazas para convertir la cita valenciana en una jornada histórica. Su presencia alimentaba las expectativas de una carrera de altísimo nivel y de un posible asalto a la plusmarca mundial de maratón.

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"A veces el deporte es así. Necesito parar ahora, recuperarme bien y trabajar duro para estar de vuelta en la línea de salida pronto"

El propio Kejelcha ha explicado los motivos de su ausencia y ha trasladado un mensaje de prudencia ante el problema físico que le obliga a parar.

"A veces el deporte es así. Necesito parar ahora, recuperarme bien y trabajar duro para estar de vuelta en la línea de salida pronto", ha señalado el fondista.

Citado para una futura edición, será un Maratón de los más rápidos del mundo

Desde la Organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich han lamentado la noticia y le han deseado una pronta recuperación, además de expresar su deseo de volver a contar con él en futuras ediciones.

La retirada de Kejelcha supone un golpe deportivo para una prueba que aspiraba a reunir algunos de los mejores registros de la historia. El Maratón Valencia mantiene su condición de escenario de grandes marcas, pero pierde a uno de los nombres llamados a protagonizar el intento de récord mundial. A menos de un mes de la carrera, el gran objetivo cronómetrico queda ahora mucho más lejos, pero eso no impide que vaya a ser una de las carreras más rápidas del año.