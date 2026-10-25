David Torres Valencia, 25 OCT 2026 - 11:32h.

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El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha vuelto a convertirse en el escenario de una exhibición atlética, con récords de España y la mejor marca mundial femenina del año. Rodrigue Kwizera, con 58:03, ha batido la plusmarca nacional y se ha convertido en el primer español en ganar desde que la prueba adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros. Laura Luengo, por su parte, ha rebajado de nuevo el récord de España femenino hasta los 1:08:28. Un éxito que refuerza la apuesta de Juan Roig por Valencia como escenario de las grandes marcas del atletismo y mantiene vivo el gran desafío: batir el récord del mundo del maratón.

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¿Qué valoración hacen de la prueba y de los resultados de esta edición?

Paco Borao: Ha sido una competición de categoría internacional. Incluso hemos tenido la suerte de que el tiempo nos acompañara esta mañana. Los resultados están ahí, los récords del mundo ya los tenemos y hemos ido a por el récord nacional. No podemos pedir más.

Juan Roig: Estoy muy satisfecho. Es un éxito de organización. Correcaminos lo hace fenomenal y demuestra que es una gran organización.

Después de 35 ediciones, ¿cómo imaginan el Medio Maratón Valencia dentro de cinco años, cuando cumpla 40?

Juan Roig: Tendremos cinco años más (ríe). Tenemos que disfrutar de lo que tenemos e intentar que cada día sea mejor. Estamos muy satisfechos con el crecimiento internacional de la prueba y seguimos trabajando para que Valencia continúe siendo una referencia mundial.

El gran objetivo sigue siendo el récord del mundo del maratón. ¿Confía en que pueda llegar pronto?

Juan Roig: Yo llevo todos estos años persiguiéndolo. Este año he vuelto a poner el millón de euros sobre la mesa y, si no se consigue, ya no lo doy el año que viene.

La marca de Rodrigue Kwizera ha sido extraordinaria, aunque el récord de Europa no pueda homologarse oficialmente. ¿Qué valor le da?

Juan Roig: Es una pena que un récord de esta magnitud, que ha sido récord de España y también una marca de nivel europeo, no pueda homologarse como récord de Europa por no cumplir determinadas condiciones. Si no se cumplen todos los requisitos, no te lo pueden reconocer oficialmente, pero extraoficialmente se lo reconocemos. Para nosotros tiene el mismo valor.

Más allá de los récords, ¿qué es lo que más le satisface de jornadas como esta?

Juan Roig: Que las cosas se hacen muy bien. Tenemos la suerte de contar con una organización como Correcaminos y con una ciudad que reúne unas cualidades que encantan a quienes vienen a correr. Valencia tiene uno de los mejores trazados de Europa, es una ciudad llana y, además, la organización es muy buena. Eso es lo que más valoran los atletas.

A veces, desde fuera, parece que organizar una carrera así es fácil, pero no lo es. Siempre digo que no entiendo cómo nos hemos dejado a 30.000 personas fuera del Medio Maratón. Si caben 29.000, ¿por qué no van a caber 50.000? No entiendo por qué no se permite que participe más gente.

Paco Borao: Londres nos ha dado este año un ejemplo: ha cerrado la ciudad durante el fin de semana y ha organizado un maratón el sábado y otro el domingo. La cuestión es si estamos dispuestos a cerrar la ciudad para hacerlo. A los valencianos ya les damos bastante trabajo con las carreras, pero tenemos que ser cómplices de estos proyectos y entender que forman parte de la ciudad.

Algunos atletas han explicado que vienen a Valencia convencidos de que pueden batir el récord del mundo. ¿También lo ve así?

Juan Roig: Sí, porque Valencia reúne las condiciones para conseguirlo. Que los atletas hayan preferido venir aquí demuestra que reconocen lo que ofrece la ciudad. Han elegido Valencia y están muy satisfechos con las condiciones que encuentran.