Rodrigue Kwizera hace historia en Valencia y, como Laura Luengo, pulveriza el récord de España

David Torres ValenciaD, 25 OCT 2026 - 09:49h.

Sheila Chepkirui establece la mejor marca del año en mujeres

Así te hemos contado el Medio Maratón Valencia 2026

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Rodrigue Kwizera ha hecho historia en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. El atleta, que obtuvo la nacionalidad española el pasado verano, conquistó este domingo la victoria con un tiempo de 58:03, récord de España y tercera mejor marca mundial del año. Su triunfo supone el primero de un español en la prueba valenciana desde que adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros en 2006. Una jornada histórica que también tuvo como protagonista a Laura Luengo, que batió el récord nacional femenino con 1:08:28 en una carrera que ganó la keniana Sheila Chepkirui con la mejor marca mundial del año.

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No es récord de Europa por el transfer

Kwizera confirmó los pronósticos y se convirtió en el gran protagonista de una edición que volvió a reunir a algunos de los mejores fondistas del mundo. El atleta español cruzó la meta en 58:03, una marca extraordinaria que le permitió inscribir su nombre en la historia de una prueba que hasta ahora se le resistía a los corredores nacionales. Thierry Ndikumwenayo terminó segundo y el keniano Victor Kipruto completó el podio. Ndikumwenayo, que sí podía competir por España al tener el transfer internacional, se quedó a tres segundos del récord.

La victoria de Kwizera tiene, además, una particularidad administrativa. Aunque ya cuenta con la nacionalidad española, todavía no dispone del transfer internacional de World Athletics, por lo que no puede optar a las plusmarcas europeas. La situación no le impidió competir como español en Valencia ni establecer un nuevo récord nacional.

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Laura Luengo rompe otra barrera; Sheila Chepkirui firma la mejor marca del año

La carrera femenina también dejó una actuación para el recuerdo. Laura Luengo estableció un nuevo récord de España con 1:08:28, pese a que la victoria fue para Sheila Chepkirui. La keniana firmó la mejor marca mundial del año con 1:03.49 y confirmó el altísimo nivel de una prueba que volvió a situar a Valencia en el centro del atletismo internacional.

La competición femenina comenzó con un ritmo exigente. Las atletas pasaron por el kilómetro cinco en 15:19, 25 segundos por encima del récord mundial de la distancia establecido por Letesenbet Gidey en Valencia en 2021. Al paso por el kilómetro diez, el cronómetro marcaba 30:29, todavía lejos de la plusmarca mundial, con un grupo de cabeza formado por Daisilah Jerono, Diana Wanza, Chepkirui, Tsigie Gebreselama y Mizan Alem.

Mientras tanto, Meritxell Soler encabezaba la participación española en ese punto de la carrera, antes de que Luengo terminara firmando una de las grandes noticias de la jornada.

Kwizera impone su ley en los kilómetros finales

En la prueba masculina, el grupo de favoritos pasó por el kilómetro cinco en 13:44, 16 segundos por encima del récord mundial. Kwizera compartía la cabeza con Tadese Worku, Bejiga, Ndikumwenayo y Kipkore, en una carrera que mantenía la emoción pese a que el ritmo no apunt