Peligran los récords de España en el Medio Maratón Valencia 2026

David Torres 24 OCT 2026 - 15:39h.

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ValenciaEl Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich es el mejor escenario para hacer grandes marcas y lograr récords y son los propios corredores quienes así lo han asegurado en la presentación oficial de los atletas élite, que ha tenido lugar en la Expo 21K Feria Valencia.

Antes de eso, Juan Botella, director general de la Sociedad Deportiva Correcaminos, ha destacado que “los 21K están en un periodo de cambio, las piernas que dominaban la distancia se han mudado al maratón. Ahora es turno de una nueva generación y son esos atletas los que correrán el Medio Maratón Valencia. Lo que ocurra aquí el domingo será un comienzo. Quedaos con sus nombres y sus caras”

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En la misma línea, José Antonio Redolat, seleccionador de la élite española de la prueba, ha confesado que “es el año que más nivel tienen los atletas nacionales tanto en categoría masculina como femenina”.“Cada año es más fácil convencer a los corredores para que vengan a correr a Valencia”, ha añadido.

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Un medio maratón muy español

Rodri Kwizera, con sus 58:16, posee la mejor marca de toda la plantilla de hombres que pelearán por la victoria en el mejor medio maratón de España y uno de los más rápidos del mundo. “Mi objetivo es correr más rápido. Además, me gusta mucho correr en Valencia”, ha dicho Kwizera quien, si consigue su mejor marca, amenaza al récord de España de Carlos Mayo y sus 59:39 conseguidos en Valencia en 2023.

Thierry Ndikumwenayo ha confesado que en 2024, cuando hizo un tiempo de 59:42 no había hecho un entrenamiento específico para medio maratón. “Este año sí lo he hecho y el domingo voy a intentar mejorar mi marca. Rodri va a intentar bajar de 58 y, en mi caso, con hacer 58:30 estaría muy contento. Competir junto a Kwizera es más fácil, porque es más que un amigo, somos como hermanos, pero cuando estamos en la carrera ni somos hermanos ni somos amigos”, ha confesado.

Por su parte, Carla Gallardo, que está en gran momento de forma y que no deja de batir récords nacionales (posee el de medio maratón con 1:08:30 y el de 10K con 31:11) ha hecho “una preparación muy exigente y me he puesto muy al límite esta temporada. El medio maratón es una distancia muy agradecida y saldremos el domingo a por ello. Sé que puedo correr entre 1:08 y 1:09. El objetivo es bajar mi marca personal”. Mientras que Laura Luengo (1:08:50) llega “con una ilusión especial porque hace mucho tiempo que no compito. Así que vengo con muchas ganas y qué mejor sitio que Valencia. Me siento afortunada de estar aquí. Mi objetivo es ir con Carla. De hecho, para mí es una oportunidad que ella esté aquí. Me subiré al carro, aguantaré con ella todo lo que pueda”.

Valencia en el top 10

Según el seleccionador élite internacional, Marc Roig,“nos gusta correr extremadamente rápido en Valencia. Normalmente competimos contra nosotros mismos, no obstante, nos gustaría volver a poner a Valencia en el top 10”. Esa es la intención del sudafricano Maxime Chaumeton, que posee 26:55 en 10K y debuta en la distancia. Ha reconocido que “no hay ningún sitio mejor para debutar en la distancia. Es un privilegio estar aquí y espero tener una buena carrera el domingo. El cambio de distancia ha sido fácil porque el entrenamiento es el mismo, solo tienes que correr el doble de distancia. Daré lo mejor de mí para intentar subir al podio”. Por su parte, Tadese Worku (58:35) ha confesado que se siente bien corriendo en Valencia y espera que todo vaya bien en Valencia, una ciudad que ya conoce, pues fue cuarto en 2022 y 12º en 2023.

Por otro lado, la etíope Tsigie Gebreselama regresa a Valencia (1:04:21) después de ganar en Lisboa en 2025 y 2026. Es su tercera vez en la ciudad del running y espera “tener una buena carrera el domingo”. Mientras que la keniana Caroline Gitonga (1:06:16) ha reconocido estar más cómoda “con la distancia de 10K pero me estoy acostumbrando al medio maratón”.