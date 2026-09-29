David Torres Valencia, 29 SEP 2026 - 14:47h.

El Medio Maratón Valencia perseguirá una victoria española y un récord de Europa

El Maratón Valencia ficha a un sub 2 horas como Kejelcha para ser el más rápido de España

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El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, antesala del Maratón, ultima los detalles para celebrar su 35 edición el próximo 25 de octubre. Una edición en que, por primera vez desde que se adoptó la distancia oficial de 21,097 km, resulta posible que gane un español. Y es que el atleta Rodrigue Kwizera, con sus 58:16, posee la mejor marca de toda la plantilla de hombres que pelearán por la victoria en el mejor medio maratón de España y uno de los más rápidos del mundo.

Sin embargo, Kwizera, que ya fue segundo en 2025, no peleará solo por ganar, lo hará también por el récord de Europa. No estará solo porque junto a él lucharán por la victoria nombres tan destacados como los kenianos Owen Korir (58:58) o dos etíopes que ya saben lo que es correr por Valencia, Jemal Yimer (58:33) y Tadese Worku (58:35). Junto a ellos, estarán también Daniel Ebenyo (59:04), Andrea Kiptoo (59:11), Alex Matata (59:11) y el español Thierry Ndikumwenayo (59:42).

Rodrigue Kwizera intentará luchará por la victoria absoluta y la plusmarca nacional, pero no lo tendrá fácil

No hay que perder de vista tampoco a dos debutantes que pueden dar mucho que hablar: Maxime Chaumeton, que posee 26:55 en 10K, y Victor Kipruto, con 27:10 también en los diez kilómetros.Tsigie Gebreselama buscará la victoria contra Ftaw Zerai o Daisilah Jerono, entre otras

Tsigie Gebreselama buscará la victoria contra Ftaw Zerai o Daisilah Jerono, entre otras

En mujeres, regresa a Valencia la etíope Tsigie Gebreselama (1:04:21) después de ganar en Lisboa en 2025 y 2026, que tendrá como rivales a su compatriota Ftaw Zerai (1:05:12), ganadora de la media de París este año; y a la keniana Daisilah Jerono (1:05:21). No habrá que perder de vista a Veronica Loleo (1:05:35), que fue tercera en 2025 en Valencia y que consiguió la plata en medio maratón en el reciente Mundial de Copenhague, así como a Caroline Gitonga (1:06:16), que también fue plata en Dinamarca aunque en 5K. Además, volverá tras ser madre, la también etíope Yalemzerf Yehualaw (1:03:51).

Los españoles darán mucho que hablar

La nómina de corredores nacionales, como hemos señalado antes, la encabeza Rodrigue Kwizera seguido por Thierry Ndikumwenayo. También estarán los hermanos Mechaal, pues tanto Said Mechaal (1:00.24) como Adel (1:02:30) tomarán la salida en la avenida de Tarongers.

En mujeres, estarán Carla Gallardo que está en gran momento de forma y que no deja de batir récords nacionales, posee el medio maratón con 1:08:30 y el de 10K con 31:11; Laura Luengo (1:08.50), que vuelve a una gran competición, y la ex obstaculista Irene Sánchez-Escribano, con 1:09:10.

Para José Antonio Redolat, seleccionador de la élite española del Medio Maratón Valencia, explica que “estamos encantados de contar con este listado de atletas españoles, del que esperamos grandes marcas, y en el cual estamos en disposición de luchar por ambos récords de España”.

“Después del mundial de ruta en Copenhague, Valencia reúne de nuevo a los atletas más rápidos del mundo en busca de revanchas y nuevas marcas personales, especialmente entre las chicas”, señala Marc Roig, seleccionador de la élite internacional de la prueba.

HOMBRES

Rodrigue Kwizera (ESP) — 58:16

Jemal Yimer (ETH) — 58:33

Tadese Worku (ETH) — 58:35

Owen Korir (KEN) — 58:58

Daniel Ebenyo (KEN) — 59:04

Alex Matata (KEN) — 59:11

Andrea Kiptoo (KEN) — 59:11

Thierry Ndikumwenayo (ESP) — 59:42

Said Mechaal (ESP) — 1:00:24

Adel Mechaal (ESP) — 1:02:30

MUJERES