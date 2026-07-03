David Torres 03 JUL 2026 - 11:13h.

Valencia, la ciudad del running: Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha, dos campeones nacidos a orillas del Turia

Kejelcha y Tesfay encabezan una lista de élite con grandes objetivos para Maratón Valencia 2026

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ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anuncia los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el próximo 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas.

Y es que el Maratón Valencia 2026 contará también con los ganadores de la pasada edición, los kenianos John Korir (2:02:24) y Joyciline Jepkosgei (2:14:00) que volverán al rápido circuito valenciano con la intención de repetir victoria y bajar sus mejores registros en los 42.195 metros, conseguidos precisamente en Valencia en 2025.

En categoría masculina, Alexander Mutiso (2:03:11), Dawit Wolde (2:03:48), Nibret Melak (2:04:00), Leul Gebreselassie (2:04:02 y ganador de la prueba en 2018) o el noruego Awet Kibrab (2:04:24) son algunos de los nombres de este primer avance a la élite internacional con siete corredores por debajo de 2h04:30, y a los se seguirá añadiendo más candidatos a conseguir grandes registros y récords nacionales.

Las féminas no se quedan atrás

Lo mismo sucede en categoría femenina, donde otras mujeres correrán rápido para poner en aprieto el favoritismo de Tesfay o Jepkosgei. Es el caso de la estadounidense Emily Sisson (2:18:29) o la finesa Alisa Vainio (2:20:39) –ambas poseedoras de sus récords nacionales–, junto con la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20). También hay muchas esperanzas depositadas en Ejgayehu Taye que no tuvo suerte en Valencia (pero posee 1h04:14 en medio maratón), o la debutante Winnie Jepkosgei. Y, como mínimo, otro gran nombre para la lista femenina, de alcance mundial, será anunciado en otoño.

Marc Roig: “La victoria en Valencia es impredecible”

Marc Roig, seleccionador de la élite internacional, valoró este primer anuncio de los atletas internacionales: “Este año repiten el ganador y la ganadora del 2025, aunque con las confirmaciones de Yomif y Fotyen, defender el título será muy difícil. Una vez más, la victoria en Valencia es impredecible. Tal y como nos gusta”.

Listado de atletas internacionales:

HOMBRES

MUJERES

Yomif Kejelcha

ETH

1:59:41

Fotyen Tesfay

ETH

2:10:52

John Korir

KEN

2:02:24

Joyciline Jepkosgei

KEN

2:14:00

Alexander Mutiso

KEN

2:03:11

Emily Sisson

USA

2:18:29

Dawit Wolde

ETH

2:03:48

Lilian Kasait

KEN

2:19:35

Nibret Melak

ETH

2:04:00

Aberu Ayana

ETH

2:20:20

Leul Gebreselassie

ETH

2:04:02

Alisa Vainio

FIN

2:20:39

Awet Kibrab

NOR

2:04:24

Ejgayehu Taye

ETH

2:51:35

Winnie Jepkosgei

KEN

DEBUT

*El listado de atletas internacionales se completará próximamente y se anunciará en octubre.