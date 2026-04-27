Valencia, la ciudad del running: Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha, dos campeones nacidos a orillas del Turia

Sawe ganó en Valencia su primer Maratón

Kejelcha hizo en la Capital del Turia el récord del mundo de Medio Maratón

Sabastian Sawe hace historia en Londres y rompe la barrera de las 2 horas en maratón

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Valencia se ha convertido por méritos propios en el principal trampolín para maratonianos del planeta. El histórico podio del Maratón de Londres en el que el keniano Sebastian Sawe y el etíope Yomif Kejelcha bajaron por primera vez de las dos horas, son la prueba evidente de ello. Y es que, el atletismo vivió uno de esos días que quedan marcados para siempre. Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en bajar de las dos horas en una prueba oficial. Su tiempo: 1:59:30. Una marca que no solo le dio la victoria, sino que cambió para siempre los límites del maratón. Detrás de él un espigado etíope, Yomif Kejelcha, quedó segundo y también reventó el crono y la física barrera de las dos horas: 1:59:41. Jacob Kiplimo, el más humano de todos con un tiempo de 2:00:28, el tercero mejor en toda la historia.

Valencia ya los conoce: Sawe "nació" aquí

Son nombres que no suenan desconocidos en Valencia. Y es que, el asfalto de la capital del Turia ha demostrado convertirse en el mejor trampolín posible para las marcas mundiales. No solamente a los que intentan ganar un Maratón, sino también a los que se prueban en la media. Sawe es el ejemplo de lo primero, Kejelcha de lo segundo.

Este domingo pasará a la historia porque Sebastián Sawe se convirtió en el primero hombre en bajar de las dos horas en un maratón. Pero no era su primera carrera en la distancia, era la cuarta. La primera la vivió el keniano en la 44ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso en su debut en la distancia. Lo hizo con un tiempo de 2:02:06, la mejor marca mundial de 2024, “Es un día increíble, estoy muy feliz de estar aquí y ganar en Valencia, que es tan bonito. Es mi debut y estoy muy feliz de ganar hoy”, balbuceaba el hoy récordman de la distancia.

Kejelcha, otro viejo conocido rodado en Valencia

Volvemos a los tiempos actuales, exactamente al 26 de abril de 2026. Detrás de Sawe en el histórico maratón de Londres entra otro viejo conocido de la afición valenciana y también por debajo de las dos horas.

Porque lo alucinante del asunto, que ya de por sí es increíble, es que, detrás de Sawe en Londres entró su amigo y rival Yomif Kejelcha, que también paró el crono por debajo de las dos horas. Increíble pero cierto. En una misma carrera dos hombres rompían una barrera histórica y física del ser humano. No uno, dos. Y además, Kejelcha en su debut en la distancia. Ahí es nada.

Kejelcha, el rey del Medio Maratón... en Valencia

Hasta aquí, lo que todos conocemos, pero lo que menos se sabe si uno no rebusca en el archivo de Valencia Ciudad del Running, del maratón Valencia y del medio maratón Valencia para conocerlo es que ambos dos dieron el salto definitivo en sus carreras pisando las calles de la capital del Turia. Sawe en la gran distancia, Kejelcha lo hizo ganando tres veces la media maratón, la última hace unos meses. Antes, en 2024, además había establecido el récord del Mundo de la distancia (Que Kiplimo, el tercero en Londres le quitó hace poco el Lisboa).

Hoy el etíope tendrá la espinita clavada que, después de haber hecho ese 1:59:41" no es el récordman mundial pero materia prima y energía en sus piernas tiene de sobra para intentarlo. Y de nuevo la afición valenciana no puede decir que no lo conocía.

El reto del Maratón Valencia

Los resultados de Sawe y Kejelcha demuestran que las dos grandes carreras que se corre en la Capital del Turia se han convertido en referentes mundiales para los mejores. Su trazado llano, recortando curvas cada edición y su épica meta final sobre las aguas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, la han posicionado como una de las grandes del calendario anual. Son ya, tras el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, un emblema para el atletismo internacional. Faltan los récords, sí. Al Maratón Valencia, sobre todo, le queda únicamente que dos superhéroes como son Sawe o Kejelcha conviertan su recorrido en algo no sólo apetecible para miles de corredores (se baten los registros de participación cada año), sino además en un punto donde el maratoniano internacional aspire a rebajar aún más ese estrosférico 1:59:30

Nueve récords nacionales: cuarto más rápido del mundo

Falta la guinda, porque el pastel está. Sirva como ejemplo la edición del año pasado del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, en la que más allá de la imponente victoria de Joyciline Jepkosgei en féminas, con la mejor marca mundial del año 2025 (2:14:00), y del buen tiempo de John Korir (2:02:24 para la octava marca mundial del ránking histórico), volvió a ser cita de hasta nueve récords nacionales de los atletas de élite y miles de marcas personales.

La historia dice que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, el cuarto más rápido del mundo con los 2:01:48 logrados por Sisay Lemma en 2023 pero conociendo a Juan Roig, que cada año pone una prima multimillonaria para atraer talento a una carrera que, además ahora es sostenible, seguro que la aspiración a que algún día se pueda relevar a Londres sigue viva.

La apuesta está: el recorrido, la afición y las ganas de sus organizadores demuestran que están en el camino y que, como ojeadores para fichar atletas con potencial no tienen precio. Su buen ojo atrajo a Sawe y Kejelcha porque recuerden, aquí en Valencia los vieron primero. ¿Quién sabe si el próximo hombre más rápido del planeta ya ha corrido a orillas de Turia?