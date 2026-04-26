Sabastian Sawe hace historia en Londres y rompe la barrera de las 2 horas en maratón

Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 18:22h.

Nuevo récord del mundo en el Maratón de Londres

Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo

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El atletismo vivió uno de esos días que quedan marcados para siempre. Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en bajar de las dos horas en una prueba oficial. Su tiempo: 1:59:30. Una marca que no solo le dio la victoria, sino que cambió para siempre los límites del maratón.

Un récord imposible hasta hoy

Durante años, bajar de las dos horas en un maratón oficial fue una barrera casi mítica. Sawe no solo la cruzó, la derribó con autoridad. Superó el anterior récord de Kelvin Kiptum (2:00:35) y firmó una actuación perfecta.

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El keniano mantuvo un ritmo brutal de 2:49 por kilómetro, sosteniendo un nivel que parecía inalcanzable. “Cuando vi el tiempo me emocioné”. Un momento que ya forma parte de la historia del deporte.

Una batalla de gigantes hasta para el deporte femenino

La carrera no fue un monólogo desde el inicio. Hasta el kilómetro 30, varios nombres de élite se mantuvieron en la pelea.

Entre ellos:

Yomif Kejelcha (2º, 1:59:41)

Jacob Kiplimo (3º, 2:00:28)

A partir de ahí, la carrera cambió. Sawe y Kejelcha se escaparon, aumentaron el ritmo y empezaron a convertir en real lo que parecía imposible: bajar de las dos horas. En el último kilómetro, el keniano lanzó el ataque definitivo.

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La jornada fue redonda para el atletismo. No solo por Sawe. Tigst Assefa también hizo historia al batir su propio récord del mundo en categoría femenina con 2:15:41. Un doble hito en Londres que confirma el momento dorado del maratón.