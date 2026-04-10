‘Basado en sueños reales’: la Fundación Trinidad Alfonso de Juan Roig presenta un Proyecto FER 2026 de cine

David Torres 10 ABR 2026 - 17:47h.

En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a un 1 millón de euros

El Proyecto FER 2026 está formado por 140 componentes. 45 de ellos se incluyen en el nivel “Élite”

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Bautismo oficial del FER 2026. La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, ha presentado este viernes, 10 de abril, la 14ª edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), un programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. El curso 2026 representa el paso del ecuador del actual ciclo olímpico, el que confluirá en 2028 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Un año más, la presentación del nuevo equipo FER se celebró en L’Alqueria del Basket.

FER 2026: “Basado en sueños reales”

Desde el pasado año, el término ‘sueño’ es el que vertebra el presente ciclo olímpico en el Proyecto FER. Sueño entendido como reto, como aspiración, como objetivo. Los próximos Juegos, los cuartos desde la puesta en marcha del Proyecto FER por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, se van a celebrar en Los Ángeles, la ciudad reconocida mundialmente como la capital del cine. De ahí que la típica expresión de muchas películas ‘Basado en hechos reales’ se haya reconvertido en ‘Basado en sueños reales’. Con esta traslación, el Proyecto FER y la Fundación Trinidad Alfonso reivindican que los sueños de los deportistas valencianos, por muy ambiciosos y complicados que parezcan, pueden ser alcanzables, reales. Un buen y reciente ejemplo es el subcampeonato mundial conseguido por Quique Llopis en los 60m vallas. El atleta valenciano recibió un caluroso reconocimiento en L’Alqueria del Basket.

La presentación de la 14ª edición del Proyecto FER volvió a ser multitudinaria. Un año más, estuvo representado gran parte del deporte valenciano y nacional: Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, Federaciones, clubes, Universidades… Tampoco se perdieron el evento representantes del Villarreal CF, del Levante UD y una amplia delegación del Valencia Basket, encabezada por su director general, Enric Carbonell, y de la que formaban parte los entrenadores de las dos plantillas profesionales, Pedro Martínez y Rubén Burgos, y sus directores deportivos, Luis Arbalejo y Esteban Albert. Precisamente, uno de los momentos más sorprendentes y originales de la presentación fue el duelo a lanzamientos a canasta que mantuvieron conjuntamente jugadores de la cantera de Valencia Basket y dos deportistas FER: el triatleta David Cantero y la palista Bárbara Pardo.

El Proyecto FER 2026 está formado por 140 componentes. 45 de ellos se incluyen en el nivel “Élite”

El Proyecto FER 2026 está formado por 140 componentes. 45 de ellos se incluyen en el nivel “Élite” y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 € y los 16.000€. Otros 50 pertenecen a la categoría “Promesas” y percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000€. Por último, los 45 integrantes de la categoría “Vivero”, los más jóvenes, recibirán una asignación de 3.000€ (para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales) o de 2.000€ (para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías). Mientras, por noveno año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 6.000€. En esta ocasión, son 14 los beneficiarios. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a un 1 millón de euros.

Durante su intervención, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, se congratuló de que el Proyecto FER “siga alimentando los sueños de los deportistas valencianos. Estamos convencidos de que, en mayor o menor medida, nuestro apoyo contribuye al crecimiento de los beneficiaros de estas ayudas”, comentó Gomez, quien, esta ocasión, repasó las grandes cifras que ha dejado el FER desde su nacimiento, en 2013: 1.700 becas, 530 deportistas y 11 millones de euros aportados por Juan Roig, mecenas de la Fundación. Además, hizo un repaso de los principales éxitos logrados por los embajadores FER durante las últimas temporadas. Desde luego, ha recalcado Juan Miguel Gómez, podemos decir que tras 14 ediciones “el Proyecto FER es algo completamente diferencial en el panorama nacional”.

“Nosotros, y siguiendo el compromiso de nuestro Presidente, vamos a seguir apoyando hasta 2028. Ojalá dentro de dos años, podamos tener en Los Ángeles una amplia delegación. Pero como siempre digo, los Juegos son el destino. Antes, hay muchos Campeonatos de España, muchos Campeonatos de Europa y del Mundo, muchas Copas de Europa y del Mundo, muchas Series Mundiales, muchos Grand Slam… Y en todas estas competiciones queremos que nuestros representantes dejen bien alto al deporte valenciano y español”, comentó Juan Miguel Gómez.

Juan Roig: “Poder compartir con la sociedad es una suerte”

Por su parte, Juan Roig inició su intervención comentando que poder compartir con la sociedad: “Yo a todo el mundo le digo que cuando más das, más recibes. Lo que pasa es que hay que creérselo. Yo me lo creo y nos va fenomenal. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en la Fundación Trinidad Alfonso. Lo que hay que transmitir a la Sociedad es el valor del esfuerzo. He estado con un grupo de 8 deportistas, cada uno de ellos entrena entre 4 y 6 ó 7 horas al día. Luego, cuando ganen las medallas en Los Ángeles, que yo espero que ganemos alguna, la gente podrá pensar que es una casualidad, pero es el esfuerzo de muchos años. Son un ejemplo para todos los demás”.

Juan Roig se refirió también al Maratón de Valencia, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso desde 2012: “Ahí tuvimos la visión. Y sobre todo lo más chulo que tiene el Maratón es que toda la gente compite por un objetivo: contra uno mismo. Salvo los primeros, que quieren ganar, los demás quieren batir su récord personal. La gente va muy ilusionada, se prepara durante mucho tiempo y nos hemos convertido en el mejor Maratón de Europa. Y, además, es sostenible. Es lo que yo le digo a todo el mundo, que hay que hacer las cosas sostenibles. El Maratón es muy sostenible y eso es muy importante”.