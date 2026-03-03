David Torres 03 MAR 2026 - 11:48h.

ValenciaEl Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), centro de investigación especializado en economía, ha analizado el impacto del Maratón Valencia y el Medio Maratón en su edición de 2025. Así, Joaquín Maudos, director adjunto de Investigación del Ivie explicó cuánto dinero ha generado la prueba filípica en la ciudad después de batir, un año más, el récord de participantes. La cuenta es, a priori, sencilla: cada euro gastado o invertido en un corredor dejó 6 en nuestra ciudad. Así, si el gasto en el Medio Maratón fue de 2.4 millones y el del Maratón 7.6 (10 millones en total), esto ha repercutido dejando 59 millones de euros en la economía valenciana (13 millones del Medio y 45 del Maratón Valencia).

Se crearon 1050 empleos, 20 millones de euros en impuestos y 36 millones en la renta

Maudos explicó cómo se obtienen los datos pero anunció que el impacto económico va más allá del gasto de los propios corredores. Y claro, la cifra se dispara. Así, el IVE estima que el impacto económico sobre la cifra de negocios dejó en Valencia 124 millones de euros; con un rédito para la renta valenciana de 36 millones de euros (aportación al PIB). Además, el cálculo es que se creó un valor equivalente a 1050 nuevos empleos.

También están felices las autoridades. Rocío Gil, concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia, presente en la presentación del informe, puede dar buena fe de ello. No en vano, se calcula que por impuestos el Medio Maratón y el Maratón de Valencia 2025 dejaron algo más de 20 millones de euros como impacto fiscal. Con todo, Rocío Gil puso el énfasis en el "triple legado que deja la prueba: social, deportivo y económico, porque genera mucha inversión e impuestos".

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, de formación matemático, se quedó con el "efecto multiplicador" de la inversión de la prueba. "La presencia de los extranjeros nos ha permitido un crecimiento brutal, pero todos los datos son muy positivos".

Cerró el acto Paco Borao, presidente SD Correcaminos, que se centró en la parte del informe que, bajo el epígrafe de encuesta de satisfacción, repasaba los datos de la opinión de los corredores y que le ponen una nota media de 8.3 al Medio Maratón y del 8.5 al Maratón.

Un 94% de los corredores recomendaría a otro correrlo. "Tener estas notas no solo es para nosotros, es una nota para la ciudad. Valencia compite esos domingos. La mejor campaña de publicidad que podemos hacer es que los corredores hablen bien de nosotros".