Said Mechaal, estrella del 5k Breakfast Run del Zurich Maratón de Sevilla 2026

La figura emergente del atletismo español llega en disposición de atacar el récord nacional de la distancia

El Maratón de Sevilla se vuelca con un sentido homenaje a Kiptum

SevillaEl Zurich Maratón de Sevilla 2026, que se celebra este domingo 15 de febrero y ya el pasado año reunió a un gran cartel, tendrá como antesala este próximo sábado a las 9h30 una carrera que promete hacer historia: el 5k Breakfast Run, que unirá a cerca de 3.000 corredores populares que harán el último entreno de calidad antes de la gran cita junto con un potentísmo listado de atletas de élite en búsqueda de grandes marcas sobre sus 5 kilómetros en ruta homologados. Entre los grandes nombres internacionales, destaca la gran figura emergente del atletismo español, Said Mechaal, que podría estar en disposición de atacar el récord nacional de la distancia.

Por quinto año el Zurich Maratón de Sevilla 2026 tendrá de nuevo una prueba de 5 kilómetros el sábado previo a la gran cita de los 42.195 metros, homologada oficialmente y cuyas marcas serán validadas, al entrar también dentro del calendario internacional de World Athletics. El ‘Breakfast Run’ será el aperitivo, o mejor dicho, el “desayuno” oficial previo al maratón. Se trata de una divertida carrera de 5 km que transcurre por el Parque de María Luisa y calles aledañas para ofrecer bien un último entrenamiento el sábado 14 de febrero a los maratonianos que velan armas para el domingo, o bien para que acompañantes, familiares u otros corredores que no corren el domingo puedan también ser parte del gran festival del running del sur de Europa y correr muy rápido en una distancia muy atractiva y más asequible.

Como en los años anteriores, tanto la salida (9h30) como la meta del espectacular recorrido estarán ubicadas en el corazón del Parque de María Luisa, a unos pocos metros de la Plaza de España, y la totalidad del trazado se desarrollará en los alrededores de su recinto. El circuito comparte muchos tramos del maratón, por lo que los participantes podrán visualizar y preparar sobre el terreno lo que les espera en pocas horas sobre la mítica distancia de Filípides en suelo sevillano.

Potente listado de élite

El 5k Breakfast Run ha atraído a un enorme grupo de gran calidad de atletas profesionales que buscarán grandes marcas. En categoría masculina destacan el yibutiano Mohamed Ismael que ostenta el récord de su país con 12:56, el plusmarquista holandés Mike Floppen (13:08), Maxime Chaumeton, recordman sudafricano que acredita 13:13, el noruego Awet Kibrab (13:14) o el francés Felix Bour (13:15), que ya ha corrido en Sevilla el medio maratón y el maratón. El español Said Mechaal, figura emergente del atletismo español y que ha batido el récord nacional de 10km en ruta en Valencia (27:21) el pasado mes de enero, tiene a tiro la plusmarca de 13:08 de Thierry Ndikumwenayo, de abril de 2025. Said Mechaal ya corrió en 2024 en 13:21. El español Reda El Mouaziz o el italiano Yassine Bouith, junto al keniano Walter Kipngeno pueden ser los grandes ‘tapados’ en la línea de salida.

En categoría femenina la gran favorita es la keniana Mirriam Cherop, gracias a su marca personal de 15:06 en pista en 2023. No lo tendrá nada fácil con la competencia de la holandesa Maureen Koster (14:33) o la sueca Sarah Lahti (14:52). La española Marta Pérez, en los primeros meses de su embarazo, también estará en la línea de salida aunque se lo tomará como un entrenamiento suave. Pérez es la vigente recordwoman nacional de 1.500, y la organización le ha otorgado el dorsal número 1.

La prueba tiene un límite de 3.000 participantes y todos los inscritos recibirán una camiseta ASICS. Todavía es posible inscribirse a través de la web www.zurichmaratonsevilla.es hasta el jueves. Tras el 5k Breakfast Run se celebrarán las carreras infantiles Kids Run, en el mismo escenario, en el Parque de María Luisa.