Maratón Valencia pone en marcha su programa de ayudas al atletismo dotado con hasta un millón de euros

David Torres 26 FEB 2026 - 12:53h.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora de la prueba, ha puesto en marcha su programa de compromiso social, ‘Comparte Maratón Valencia’, con tres líneas principales de actuación: clubes, instalaciones y competiciones. En los últimos años, la carrera ya había realizado varias acciones de este tipo, pero ha sido en 2026 cuando ha estructurado un proyecto integral que pretende tener continuidad a largo plazo y que contará con un presupuesto de hasta un millón de euros.

El objetivo de ‘Comparte Maratón Valencia’ es ofrecer medios y recursos para fortalecer el atletismo valenciano. Para ello, se han creado, por ahora, tres áreas de acción que ya cuentan con distintos programas.

En primer lugar, ‘Comparte Maratón Valencia - Clubes’, cuya primera edición ya tuvo lugar en 2025, tiene como objetivo principal apoyar el deporte base en la provincia de Valencia otorgando ayudas económicas directas para las escuelas con menos recursos.

En segundo lugar, ‘Comparte Maratón Valencia - Instalaciones’ se centra en recuperar, construir o renovar instalaciones deportivas para la ciudad. Dentro de este programa se incluye el acuerdo con la Universitat Politécnica de València para la renovación y apertura de su pista de atletismo a clubes y corredores, pero ya se trabaja en otras actuaciones que se anunciarán próximamente. Igualmente, se ha apoyado la compra de material deportivo para varias pistas de atletismo de la Comunidad Valenciana, y se ha homologado un circuito permanente de marcha en la avenida Tarongers.

Por último, ‘Comparte Maratón Valencia - Competiciones’ apuesta por mejorar las condiciones de los campeonatos locales y darle más visibilidad a las grandes citas del atletismo. Así se ha llegado a un acuerdo con la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana para ayudar a sufragar los gastos de los campeonatos autonómicos al aire libre desde sub14 a veteranos que se celebran en verano para que puedan celebrarse en horarios vespertinos cuando el calor sea menos intenso y así poder obtener mejores resultados. Por último, como ya se anunció, el Maratón Valencia será el patrocinador principal del Gran Premio Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia, con el objetivo de que este crezca hasta convertirse en una referencia internacional.

La Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora de la prueba, focalizará el proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’ hacia clubes, instalaciones y competiciones

La idea de la SD Correcaminos es que las líneas sigan creciendo en programas siempre y cuando el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich también lo haga, ya que los fondos para sufragar la iniciativa nacen del presupuesto propio de la carrera.

Juan Manuel Botella: "Cuanto mejor le vaya al Maratón Valencia, mejor le irá al atletismo"

Juan Manuel Botella, director general del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich: “Cuanto mejor le vaya al Maratón Valencia, mejor le irá al atletismo. Compartir está en la naturaleza de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Miguel Pellicer, Toni Lastra, Paco Gómez Trénor o Fernando Cort, cuatro personas de enorme relieve en la historia de Correcaminos, estarían orgullosos de que el club que concibieron y desarrollaron haya crecido y se haya convertido en un gran evento de ciudad, el Maratón Valencia. Gracias al impulso decisivo de la Fundación Trinidad Alfonso y del Ayuntamiento de Valencia, Correcaminos ha aprendido a construir una organización profesional sobre la base de un club popular. Y hemos traspasado fronteras, hasta convertir nuestro 42K en una de las mejores carreras del mundo. Los frutos de esa universalidad suponen ya un enorme beneficio económico y empresarial para Valencia; esto ya lo sabemos por los informes de impacto económico y fiscal, año tras año. Pero ahora damos un paso más, ayudando directamente a las instituciones, a la Federación e incluso a otros clubes con hasta un millón de euros para fortalecer y promover nuestro deporte favorito, nuestra razón de ser, el atletismo”.