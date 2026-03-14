Asís Martín 14 MAR 2026 - 11:31h.

"¿Cómo se puede hablar mal de un entrenador como Ernesto Valverde?", se pregunta Andoni Ayarza

La prueba mantiene su carácter solidario con la Fundación GaituzSport Fundazioa,

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BilbaoKosta Trail celebra este año su vigésima edición, consolidada como una de las pruebas deportivas y solidarias más emblemáticas de la costa vizcaína. Las inscripciones para participar en esta edición tan especial se abrirán el próximo lunes 16 de marzo a las 09:00 horas y podrán realizarse exclusivamente en la web oficial www.kostatrail.com.

La prueba, que se celebrará el día 21 de junio, contará con tres modalidades adaptadas a distintos niveles y públicos: Media Maratón de Montaña (21 km), Marcha de Montaña (20 km) y Marcha Familiar (7 km). Todas ellas permiten disfrutar del espectacular entorno natural del litoral vizcaíno combinando deporte, naturaleza y solidaridad.

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A lo largo de sus veinte ediciones, la prueba ha reunido a miles de participantes y ha logrado recaudar más de 214.000 euros destinados a diferentes asociaciones y proyectos sociales vinculados al deporte

El coste de inscripción para la Media Maratón, que presenta un recorrido exigente con 1.200 metros de desnivel acumulado, será de 25 € para federados en montaña y 28 € para no federados, con un máximo de 450 corredores. En el caso de las marchas, el precio de inscripción será de 7 €, con un máximo de 3.600 participantes entre ambas modalidades. La Marcha de Montaña presenta una dificultad moderada, mientras que la Marcha Familiar está pensada para todos los públicos y permite disfrutar de la experiencia en un ambiente accesible y deportivo.

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Las inscripciones para la Media Maratón permanecerán abiertas hasta el 1 de mayo o hasta agotar dorsales, mientras que las marchas estarán disponibles hasta el día previo a la prueba, siempre que queden plazas.

20 años de deporte, solidaridad e inclusión en Kostal Trail

Desde su creación en 2006, Kosta Trail se ha consolidado como una cita deportiva que trasciende lo competitivo para convertirse en un evento con un marcado carácter solidario e inclusivo. Parte de lo recaudado a través de las inscripciones se destinará nuevamente a la Fundación GaituzSport Fundazioa, entidad que trabaja para promover la inclusión en el deporte y mejorar la calidad de vida de personas con y sin discapacidad.

Una experiencia deportiva única junto al mar

Kosta Trail es la primera carrera de montaña que se celebra a nivel del mar, combinando terrenos de tierra, arena y asfalto a lo largo de un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más espectaculares del litoral vizcaíno.