La emoción del VI Naciones 2026: todo por decidir en la última jornada con tres candidatos al título

Gontzal Sever nos cuenta cómo llega el torneo a una excitante última jornada

Las cinco claves para preparar una competición de Hyrox

Compartir







BilbaoEste fin de semana llega ya el desenlace del VI Naciones más interesante de los últimos años y en el que por fin Escocia tendrá la oportunidad de alzarse con la victoria en el Torneo por primera vez desde que se incorporó Italia, pero sin que ningún seleccionado tenga opción de conseguir el Grand Slam, esto es, ganar sus cinco partidos, ya que todos ellos han perdido al menos uno.

Todo por decidir y tres candidatos al título: Francia y Escocia con 3 victorias y empatados a 16 puntos, si bien con el XV del Gallo primero por su mejor average; e Irlanda, también con 3 victorias, pero 14 puntos, al haber conseguido menos puntos bonus (2) que los otros dos aspirantes (4).

En la parte baja de la clasificación, en última posición y sin posibilidad de redención, se encuentra País de Gales, con su Rugby Union sumida en una profunda crisis institucional y económica, que ha perdido sus cuatro partidos, si bien vendieron caras las dos últimas derrotas frente a Escocia (23-26) e Irlanda (27-17), y justo por delante, en quinto lugar, la decepcionante Inglaterra del cuestionado Steve Borthwick, que ha logrado una única victoria, precisamente frente a Gales, 48-7, y tres derrotas: la Calcutta Cup frente al XV del Cardo (31-20) y ante Irlanda (21-42) e Italia (23-18).

Así las cosas, el XV del Dragón, de no ganar a Italia en esta última jornada, tendría el dudoso honor de llevarse la cuchara de madera (perder todos los partidos), algo que los entendidos vaticinaron antes del inicio del Torneo. Juega en Cardiff (sábado 17.40) frente a la sensación del Torneo de este año, Italia quien ha ganado en Roma a Escocia (18-15) y por primera vez en su historia a Inglaterra (23-18), perdiendo frente a Francia (33-8) e Irlanda por un apretado 20-13.

Seguro que, jugando en casa con el apoyo incondicional de su público, apelará a la épica y a su orgullo, pero Italia, que bajo la batuta del argentino Gonzalo Quesada está jugando un gran rugby, no se lo pondrá nada fácil. Su progresión es evidente, con varios de sus jugadores enrolados en clubes del Top14 francés y la Premiership inglesa, lo que otorga empaque a su seleccionado.

PUEDE INTERESARTE De casi perder la pierna a entrenar en menos de un mes: la espectacular recuperación de Lindsey Vonn

Inglaterra afronta un muy complicado reto como es enfrentarse en Paris a Francia, quien se juega la posibilidad de ganar el Torneo. Lo tiene difícil el XV de la Rosa, con el morbo añadido de que una eventual victoria frente a los galos entregaría el Torneo al ganador del partido Irlanda-Escocia. Es decir, Inglaterra podría hacer campeón a su “auld enemy” Escocia, si ésta hace sus deberes y gana su partido.

Francia, por su parte, lo tiene claro. Una victoria con bonus ofensivo (5 puntos) frente al XV de la Rosa le otorgaría matemáticamente el título. Es más, una victoria sin bonus le podría valer si Escocia pierde su partido frente a Irlanda, con la ventaja de que antes de empezar el partido sabrán ya el resultado del Irlanda – Escocia que se juega horas antes (15,10) que el suyo (21,10).

Finalmente el partido que enfrenta a Irlanda y Escocia puede acabar siendo el de “remar para acabar ahogado en la orilla”.

Ambos pueden ganar el 6 Naciones pero los dos dependen de lo que haga Francia. No hay favorito para este enfrentamiento. Quizás Irlanda por el hecho de jugar ante su público.

Escocia está jugando muy bien al rugby. Su back line con el mago Finn Russell a los mandos, dos centros poderosos (Tuipolotu y Jones), dos alas rápidos y escurridizos (Steyn y Darcy) y un back como Kinghorn, seguro y con un buen juego al pie, están dando espectáculo apoyándose en una delantera dinámica.

Por el lado del XV del Trébol, cuentan con un gran medio melé como Gibson-Park pero están echando mucho en falta a un 10 fiable como lo era Sexton (Pendrergast y Crowley no están desplegando su mejor rugby y se alternan) pero siguen siendo una máquina bien engrasada de jugar a rugby, con una melé muy poderosa (Conan, Doris, Ryan, Sheehan …) que puede ser la clave del partido: si logra someter a la escocesa de manera que el back line no reciba buenos balones para desplegar su juego.

Lo dicho, todo por decidir. Será un súper sábado de rugby.

Pd. Será divertido ver a los seguidores de Escocia (como un servidor) animar a Inglaterra si se da el caso de que el XV del Cardo gana su partido.

.- Por Gontzal Sever, expresidente del Universitario Bilbao Rugby UBR