Redacción ElDesmarque 11 MAR 2026 - 12:57h.

La deportista sufrió un revés en su recuperación

Carolina Marín se somete a una nueva intervención quirúrgica de la rodilla

SevillaUna guerrera nunca se rinde. Y entre ellas se encuentra Carolina Marín, toda una campeona a la que le ha tocado vivir la peor cara del deporte. La galardona por este periódico apostó por retirarse una temporada de las redes sociales para centrarse en su recuperación, física y mental. Su carácter y amor por el bádminton le han llevado a reponerse de todo tipo de golpes, aunque ella misma reconoce que no son nada sencillas las adversidades a las que hace frente.

A través de su perfil oficial en la red social TikTok, la leyenda española se abre en canal: "Hacía muchos meses que tengo un dolor muy grande en la rodilla. Afortunadamente hace ya casi cinco semanas que me operé, que ya no tengo ese dolor y hacía mucho tiempo que no salía al parque que tengo enfrente de mi casa a caminar".

Carolina Marín comparte su calvario con el dolor de rodilla

La campeona española, a medida que paseaba, se sinceraba con la cámara: "Y sin embargo, hoy he dicho... bueno, por cierto, me veis con maquillaje y con guantes y todo porque he llegado de comer fuera y digo, pues mira, me voy a ir a caminar un rato la verdad". Con total naturalidad, Carolina Marín comenzaba a abordar un tema nada sencillo.

Así prosiguió la onubense: "Sinceramente, os tengo que decir que estoy muy contenta y muy feliz porque estoy valorando lo que es estar sin dolor. Caminar sin dolor. ¿Sabéis lo que es, levantarte, estar con dolor, estar coja... acostarte, seguir con dolor, seguir coja?".

Una dura confesión que Carolina Marín no dudó en compartir con sus seguidores: "No poder hacer una vida normal diario sin tener dolor. Eso es lo que yo he sentido durante estos meses. Y oye, mira, pues he dicho, pues lo voy a compartir con mi gente, ya que muchos de vosotros, estoy segura, que me podéis entender y tenéis vuestros dolores".