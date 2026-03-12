Las cinco claves para preparar una competición de Hyrox

Miguel Casado 12 MAR 2026 - 10:36h.

Luis Enrique Conde, director técnico de DiR Tuset Boutiques, nos da las claves para preparar una de las disciplinas de moda

María Pujol, tercera en el Hyrox Madrid en su vuelta a la competición tras su maternidad

La mayoría de personas tenemos algún conocido que ha participado ya en alguna Hyrox o está preparándose para ello. Lo que en un principio nació como una competición deportiva, se ha popularizado tanto que se ha convertido en una metodología de entrenamiento en sí misma dentro de los gimnasios.

Así nos lo ha contado Luis Enrique Conde, director técnico del Grup DiR Tuset Boutiques, que ha puesto en marcha un nuevo concepto de boutiques en Barcelona para "responder a estas nuevas tendencias y demandas del mercado".

La "baja barrera de entrada" que tiene este deporte ha provocado el gran incremento de participación del que estamos hablando. Y es que, como ha explicado el entrevistado a ElDesmarque, no es una disciplina "especialmente demandante a nivel técnico, aunque sí que es exigente si quieres rendir o hacer ciertas marcas dentro de la competición". También, cómo no, las redes sociales han colaborado: "La repercusión mediática ha ayudado a que se popularice, se vuelva viral y crezca exponencialmente".

¿Cómo preparar Hyrox? Estas son las claves

La prueba consiste en la "repetición de unos mismos patrones de movimiento": ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho workouts. Partiendo de esa base, Luis Enrique nos da las cinco claves para preparar un Hyrox: el análisis previo, la carrera y la famosa zona 2, el trabajo de fuerza básico y técnico, la prevención de lesiones y el apartado mental.

Bien seas un cliente de gimnasio habitual en clases dirigidas y que quieres probar "algo nuevo", un 'ex-crossfitero', una persona "que viene del running y quiere hacer algo más" o alguien que ve en el Hyrox "una manera de hacer un trabajo complementario de fuerza que no sea aburrido como sentarse en una sala a contar repeticiones" -los perfiles más típicos en la disciplina-, el punto de partida fundamental es "hacer un pequeño análisis previo de fortalezas y debilidades a partir del que trabajar".

El trabajo de carrera es fundamental. "Sobre todo trabajar el ritmo adecuado de carrera, la famosa zona 2, que es el trabajo en el que tú puedes aguantar de manera aeróbica un esfuerzo mantenido, aún presentando fatiga a nivel muscular", explica el experto.

En caso de estar acostumbrado a correr, quizás las flaquezas lleguen en el apartado de fuerza, para lo que Conde recomienda, "al menos, dos días de trabajo de fuerza".

No hay que ser ni mucho menos un experto. De hecho, se debe empezar por "lo básico" si nunca se ha hecho: "sentadillas, flexiones, remos... Ejercicios que todos conocemos y a partir de ahí ya ir evolucionando quizá hacer algo de trabajo pliométrico, para eliminar los impactos, o ejercicios excéntricos".

Este tipo de entrenamiento "ya es, en sí mismo, un elemento de prevención de lesiones", aunque, por supuesto, otra de las claves será el prestar "especial atención a estructuras que suelen ser habitualmente conflictivas. Podría ser un trabajo para fortalecer y liberar de tensión el tendón de Aquiles, el rotuliano o la pubalgia, lesiones por sobreuso muy clásicas en corredores".

Tras tener ese apartado cubierto, quedaría entrenar "aquellos elementos técnicos propios de las pruebas físicas de Hyrox", como pueden ser el Ski Erg, trineo, burpees, wall balls...

Por último, pero no menos importante, el aspecto mental. "El Hyrox es, también, cuestión de tirar de 'coco'", reconoce Luis Enrique.

"Creo que una vez que estás en la competición todo cambia, porque la fiesta y el ecosistema que hay alrededor, te empuja un poquito, pero hay que tener esa fortaleza e ir sacando los kilómetros, estableciendo pequeños objetivos asumibles que al final te lleven a lograr el objetivo que estás intentando hacer", detalla el director técnico del Grup DiR Tuset Boutiques.

Paciencia y constancia, los pilares fundamentales

Al margen de todas esas pautas, los pilares fundamentales, no solo para el Hyrox, sino para cualquier deporte -e incluso en otras facetas de la vida-, quedan resumidas en "tener paciencia y ser constante".

"No hay atajos. Las dos únicas herramientas que te van a llevar a poder hacer un Hyrox de manera sana son la paciencia y la constancia, de manera en la que tú te diviertas haciéndolo y que no te suponga un sufrimiento", concluye nuestro protagonista.