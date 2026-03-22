Mariano García consigue el oro en 1.500 metros del Mundial de Atletismo

Celia Pérez 22 MAR 2026 - 19:12h.

Aventajó en 33 centésimas a su rival

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Los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Torun (Polonia) terminan este domingo con su tercera y última jornada, en la que se ha dejado un oro para España de la mano de Mariano García. El atleta murciano hizo sonar por primera vez el himno español tras proclamarse nuevo campeón del mundo de los 1.500 metros.

Con un tiempo de 3:39.63 minutos, Mariano aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06. Completó el podio el australiano Adam Spencer que se colgó el bronce con un registro de 3:40.26 minutos.

Por su parte, el otro representante español, el barcelonés Carlos Sáez, concluyó octavo con una marca de 3:42.46.