David Torres 10 MAY 2026 - 12:22h.

El público le respondió entonando el clásico "Peter vete ya"

Peter Lim arruina en 450 partidos los 3.000 del Valencia CF en Primera: tres datos demoledores

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ValenciaEl cantante Dani Martín, que está celebrando su gira conmemorativa de 25 años en la música, protagonizó un momento viral en el concierto que dio en el Roig Arena. Futbolero empedernido, seguidor del Atlético, conoce la situación del Valencia CF bajo la gestión de Peter Lim, En un momento dado de su concierto se refirió al máximo accionista y fue coreado por miles de valencianistas hartos de lo que sucede en su club.

Dani Martín se subió esta noche al escenario del Roig Arena para ofrecer un intenso y emotivo recorrido por las canciones que han marcado los cinco lustros de su trayectoria artística y que se enmarcan en la gira “25 p*t*s años”. El madrileño congregó a más de 16.000 personas en el primero de los dos conciertos con entradas agotadas que ofrecerá este mes en el recinto valenciano, firmando una velada memorable en la que pasado y presente de su carrera se han dado la mano.

Lo que dijo Dani Martín sobre Peter Lim

En un momento dado, según recogieron testigos presenciales en sus cuentas de redes sociales, sentado sobre el escenario, Dani Martín coge el micro y dice: "Fuera el chino ese por favor. Amo al Valencia. Tengo amigos en el Valencia. Gran club... No, no, no"... Comienza a decir y la gente se coge cantando el famoso "Peter vete ya"

Y dice: "Parad ya, que si no es de lo único que se hablará mañana en los periódicos".

Aquí, otro vídeo del momento, con la gente cantando, él mueve la mano y los anima.