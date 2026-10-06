Así es la camiseta del Maratón Valencia 2026

David Torres 06 OCT 2026 - 13:57h.

El Maratón Valencia ya tiene su cartel oficial

Los corredores, modelos para la marca

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ValenciaEl Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ya tiene camiseta oficial para su edición de 2026. New Balance ha presentado el diseño que recibirán todos los corredores inscritos para la prueba, que se celebrará el próximo 6 de diciembre y volverá a convertir las calles de Valencia en una gran fiesta del running.

La nueva camiseta llega después de que el Maratón Valencia haya vuelto a demostrar su enorme capacidad de convocatoria y mantiene una clara conexión con la ciudad. El diseño apuesta por el negro como color predominante y utiliza una franja azul para representar la mítica pasarela que conduce hasta la meta sobre el agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

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Sobre esa franja aparecen dibujados algunos de los lugares más emblemáticos por los que discurre el recorrido. La salida, La Marina, los Jardines de Viveros, La Pérgola, el Circuit Valencia Ciudad del Running, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, el Ayuntamiento, la Estación del Norte y la Porta de la Mar forman parte de una camiseta que funciona también como homenaje a Valencia.

Una camiseta pensada para correr

La camiseta oficial de New Balance incorpora la tecnología NB DRY, diseñada para favorecer un secado rápido y ayudar a expulsar el sudor durante el ejercicio. Además, cuenta con costuras interiores planas para reducir el riesgo de rozaduras.

El modelo está 100% sublimado y estará disponible con patrón masculino y femenino, además de ofrecer dos posibilidades: manga corta o tirantes.

Los propios corredores, protagonistas

La presentación ha contado con unos modelos muy especiales: los propios corredores del Maratón Valencia. Los atletas fueron abordados durante uno de sus entrenamientos para descubrir en exclusiva la camiseta y convertirse en protagonistas de la sesión.

Todo ello bajo el lema de esta edición, “Certified by me”, con los propios participantes como encargados de certificar en primera persona su comodidad, diseño y calidad.