David Torres Valencia, 24 NOV 2026 - 09:09h.

El jugador ya posee una propiedad similar cerca de la zona; las nuevas oficinas ya están siendo construidas

La venta de Mestalla ya es cosa de dos

Compartir







El Valencia CF sigue dando pasos para dejar atrás Mestalla y preparar su traslado definitivo al Nou Mestalla. La entidad valencianista está ultimando la operación de venta de los terrenos de su actual estadio, con dos candidatos en la fase final, y acaba de cerrar otra operación inmobiliaria importante: la venta del edificio que alberga sus oficinas junto a Mestalla. Son dos movimientos que evidencian que el cambio de estadio empieza a tener también consecuencias patrimoniales. El club está deshaciendo progresivamente sus vínculos inmobiliarios con el entorno de Mestalla para concentrar su actividad en las futuras instalaciones de la avenida de las Cortes Valencianas, cuyo estreno está previsto para el verano de 2027.

El comprador del edificio de las oficinas es Ferran Torres, que ha pagado alrededor de siete millones de euros por el inmueble, tal y como ha avanzado Valencia Plaza y ha podido confirmar ElDesmarque. Interesado en el negocio inmobiliario, el jugador de Foios es valencianista y ha visto en la ocasión una doble oportunidad de invertir y, además, ayudar al club de su vida.

PUEDE INTERESARTE Dónde estará ubicado el cerebro administrativo del Valencia CF en el Nou Mestalla

En el caso del estadio, la operación entra en su recta final. De hecho, la venta de Mestalla ya es cosa de dos. Acciona Inmobiliaria y la alianza formada por Pryconsa y Atitlan son los dos candidatos que continúan en la carrera por hacerse con los terrenos. Ambos deben completar una auditoría o due diligence para que el Valencia pueda comparar las propuestas y elegir la más ventajosa. La operación podría superar los 150 millones de euros y contempla el desarrollo urbanístico de los terrenos, con alrededor de 500 viviendas, espacios comerciales y otros usos terciarios. El club ha ido reduciendo las opciones desde las aproximadamente treinta promotoras que mostraron inicialmente interés y trabaja para cerrar la decisión definitiva.

Ferran Torres se queda las oficinas del Valencia CF

Con todo, la novedad está en el otro movimiento inmobiliario que se ha cerrado este lunes y que tiene un protagonista muy especial para el valencianismo. Ferran Torres ha adquirido el edificio de oficinas del Valencia CF situado en la Plaza de la Afición, un precioso inmueble de 1930 que durante años ha sido una de las referencias administrativas y comerciales de la entidad. El precio de la operación ronda los siete millones de euros. De hecho, se ubica en la Plaza de la Afición del Valencia CF.

El futbolista valenciano, formado en la cantera de Paterna, ya tenía intereses inmobiliarios en la zona. De hecho, posee parte de otro edificio de oficinas situado muy cerca de Mestalla. Con esta adquisición amplía su presencia en el mercado inmobiliario valenciano y se hace con un inmueble de aproximadamente 5.000 metros cuadrados.

La compra tiene también un componente sentimental por la vinculación de Ferran con el club en el que se formó y que le permitió dar el salto al fútbol profesional. El jugador no ha puesto inconvenientes a las condiciones planteadas por el Valencia CF para cerrar la operación.

El Valencia CF y la Asociación de Futbolistas seguirán como inquilinos

La compraventa no implica que el Valencia CF tenga que abandonar inmediatamente sus actuales dependencias. El club seguirá ocupando el edificio en calidad de alquilado de Ferran Torres hasta que complete su traslado al Nou Mestalla. Lo mismo sucederá con la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, que tiene sus dependencias en un bajo situado junto al inmueble y también continuará allí como inquilina. Y es que, Ferran Torres ha comprado también la tienda que está en los bajos del inmueble y el parking

Esta fue una de las condiciones que puso el Valencia CF para aceptar el traspaso de manera inmediata. Ferran Torres aceptó sin problemas que, tanto la entidad como la Asociación de Futbolistas pudieran mantener su actividad en las instalaciones, hasta que llegue el momento de trasladarse a las nuevas dependencias.

La transacción se ha cerrado recientemente unas horas y supone otro paso en la reorganización patrimonial del Valencia CF. El club convierte en liquidez uno de sus activos inmobiliarios, mantiene temporalmente su actividad en el edificio y prepara el camino para concentrar sus oficinas y estructura corporativa en el Nou Mestalla