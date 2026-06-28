David Torres 28 JUN 2026 - 12:01h.

En el estadio se concentrará todo: oficinas, museo, tienda, zona comercial, sedes de los veteranos...

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF cambiará su sede al Nou Mestalla

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ValenciaEn plena aceleración del proyecto Nou Mestalla, el Valencia CF sigue reordenando piezas no solo en lo arquitectónico, sino también en lo administrativo. Esta semana se supo que la Asociación de Futbolistas del Valencia CF tendrá su sede en el nuevo estadio y que este tendrá los pétalos que coronan la grada pintados de negro antracita. Pero, paralelamente, en ese tablero silencioso, pero decisivo, empieza a tomar forma el nuevo centro de gravedad del club, el auténtico “cerebro” desde el que se gestionará la futura etapa valencianista. Junto a ellas estará, teóricamente, la sede de los veteranos.

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Según se desprende de la información difundida por el perfil de X Amunt Mestalla y ha podido confirmar ElDesmarque, el nuevo espacio de oficinas del Valencia CF se ubicará en el propio estadio, muy cerca de dónde estará el acceso de la afición rival, integrándose en el propio desarrollo del estadio y su complejo anexo. Una decisión que encaja con la estrategia global del club: concentrar en un mismo eje la actividad deportiva, comercial y ejecutiva para el salto definitivo al nuevo estadio. Además, el club tiene puesto a la venta no solo el campo de Mestalla, sino el edificio de oficinas en el que actualmente se encuentra la tienda y las oficinas de la entidad.

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Todo al Nou Mestalla menos Paterna

El movimiento no es aislado. Tal y como ha venido informando ElDesmarque en las últimas semanas, el Nou Mestalla no será únicamente un recinto deportivo, sino un ecosistema completo de explotación económica y funcional. La futura instalación contará con áreas comerciales, hoteleras y espacios de negocio que ya están en fase de desarrollo, en paralelo a la reanudación de las obras y la llegada de nuevas estructuras al coliseo de la Avenida Cortes Valencianas.

En este contexto, ubicar las oficinas en el propio recinto del estadio responde a una lógica de eficiencia operativa y de integración absoluta en el proyecto. El Valencia CF busca reducir la dispersión actual de sus departamentos y sólo se quedará fuera la estructura deportiva, que estará en Paterna. Al Nou Mestalla, además de las oficinas, va la gran tienda del club, un auditorio que hará las veces de sala de prensa, así como el Museo de la entidad, que actualmente ocupa parte de una de las gradas de Mestalla a modo de tour.