David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 16:02h.

Convocatoria del Valencia CF para viajar a Vallecas con novedades

Iker Córdoba y Rivero los descartes

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El Valencia CF pierde a Arnaut Danjuma para el partido de Vallecas por un motivo que va mucho más allá de lo deportivo. El extremo neerlandés ha abandonado la concentración del equipo después de conocer el fallecimiento de su padre y no estará a disposición de Javier Aguirre para el encuentro ante el Rayo Vallecano. Una ausencia dolorosa que ha cambiado los planes de la expedición valencianista en una cita marcada por la necesidad de sumar puntos para salir de la zona baja de la clasificación.

El club ha querido trasladar públicamente su apoyo al futbolista y a sus familiares a través de un mensaje en sus canales oficiales. "El Valencia CF lucirá hoy brazalete negro y guardará un minuto de silencio en memoria del padre de nuestro jugador Arnaut Danjuma. Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a Arnaut Danjuma y su familia. Descanse en paz", ha comunicado la entidad.

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Danjuma se ha ido

Danjuma ha abandonado la concentración para estar junto a su familia, una decisión lógica ante estas circunstancias. El equipo guardará un minuto de silencio antes del encuentro y todos los jugadores lucirán brazaletes negros en señal de duelo y respeto.

La ausencia del neerlandés es especialmente significativa porque Aguirre había recuperado a Danjuma para este encuentro. El extremo había superado sus problemas físicos durante la semana y estaba previsto que pudiera tener minutos en Vallecas. Finalmente, las circunstancias personales le han impedido estar con sus compañeros.

Los tres descartes de Javier Aguirre

La baja de Danjuma se suma a las ausencias de José Gayà, sancionado, y de los lesionados Diego López, Jesús Vázquez y Sergi Canós. En este último desplazamiento, además, el Valencia había querido transmitir una imagen de unión: el capitán Gayà y los dos lesionados, Diego López y Jesús Vázquez, viajaron con la expedición pese a no poder participar. Fuera de la lista se han quedado Iker Córdoba y Cristian Rivero, mientras que Otorbi estará en el banquillo.

Vallecas es una final para el Valencia, penúltimo clasificado con nueve puntos después de doce jornadas. Aguirre pierde una alternativa ofensiva importante, pero el fútbol queda en un segundo plano ante el duro golpe personal que atraviesa su jugador.