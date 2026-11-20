Convocatoria del Valencia CF para viajar a Vallecas con novedades
Una recuperación milagrosa y otra esperada en el Valencia CF para Vallecas
Jesús Vázquez y Gayà se quedan fuera
El Valencia CF afronta su visita al Rayo Vallecano con la necesidad de sumar tres puntos y varias incógnitas en la convocatoria de Javier Aguirre. El técnico mexicano tendrá que gestionar las bajas de José Gayà, sancionado, y de los lesionados Diego López y Jesús Vázquez, pero por el contrario recupera a Arnaut Danjuma, que finalmente ha conseguido recuperarse de sus molestias musculares. El neerlandés había vuelto a entrenarse con el grupo el jueves, pero las pruebas posteriores le han apartado del desplazamiento a Vallecas. Además de ellos, al viaje se suma David Otorbi
La convocatoria también estará marcada por las alternativas que maneja Aguirre para recomponer el equipo. Umar Sadiq apunta a mantener su sitio en ataque, mientras que Luis Rioja, Hugo Duro y Harvey Elliott aparecen entre las opciones para completar el frente ofensivo si Danjuma no está para el inicio. El técnico recupera efectivos tras los compromisos internacionales y tendrá que decidir cómo afrontar un partido clave para un Valencia que necesita reaccionar en Liga.
Convocatoria del Valencia CF para Vallecas
Con todo, esta es la convocatoria del Valencia CF para Vallecas:
Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen
Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete, De Haas, Arnau Martínez, Pablo Maffeo y Foulquier
Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott y Luis Rioja
Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq Umar
Del filial: David Otorbi, Aarón Mayol e Iker Córdoba
Se quedan fuera: Los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós y Jesús Vázquez
Sancionado: José Luis Gayà