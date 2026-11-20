David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 17:49h.

Una recuperación milagrosa y otra esperada en el Valencia CF para Vallecas

Jesús Vázquez y Gayà se quedan fuera

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El Valencia CF afronta su visita al Rayo Vallecano con la necesidad de sumar tres puntos y varias incógnitas en la convocatoria de Javier Aguirre. El técnico mexicano tendrá que gestionar las bajas de José Gayà, sancionado, y de los lesionados Diego López y Jesús Vázquez, pero por el contrario recupera a Arnaut Danjuma, que finalmente ha conseguido recuperarse de sus molestias musculares. El neerlandés había vuelto a entrenarse con el grupo el jueves, pero las pruebas posteriores le han apartado del desplazamiento a Vallecas. Además de ellos, al viaje se suma David Otorbi

La convocatoria también estará marcada por las alternativas que maneja Aguirre para recomponer el equipo. Umar Sadiq apunta a mantener su sitio en ataque, mientras que Luis Rioja, Hugo Duro y Harvey Elliott aparecen entre las opciones para completar el frente ofensivo si Danjuma no está para el inicio. El técnico recupera efectivos tras los compromisos internacionales y tendrá que decidir cómo afrontar un partido clave para un Valencia que necesita reaccionar en Liga.

Convocatoria del Valencia CF para Vallecas

Con todo, esta es la convocatoria del Valencia CF para Vallecas:

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete, De Haas, Arnau Martínez, Pablo Maffeo y Foulquier

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott y Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq Umar

Del filial: David Otorbi, Aarón Mayol e Iker Córdoba

Se quedan fuera: Los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós y Jesús Vázquez