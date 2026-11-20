David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 13:54h.

Javier Aguirre repasa el mercado de fichajes del Valencia CF y confirma la salida de Sato en enero

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Javier Aguirre ha repasado la situación de varios jugadores del Valencia CF de cara al mercado de invierno. El técnico mexicano ha dejado tres mensajes claros sobre Hugo Duro, Harvey Elliott y Ryonosuke Sato. Ha defendido la valía del delantero, ha negado tener noticias sobre una posible salida del inglés y ha confirmado que el club trabaja en una cesión para el japonés. El técnico mexicano comenzó con Hugo Duro, que quiere recuperar protagonismo. Después de quedarse sin minutos en los dos últimos encuentros, Aguirre ha respaldado al delantero y ha asegurado que lo considera "es válido para el equipo. Yo lo veo bien. Desde que llegué es un chico con un gran ejercicio competitivo", ha explicado. El entrenador también ha destacado su carácter y sus números de temporadas anteriores. "Ojalá tenga su oportunidad, ojalá yo se la dé y ojalá caminemos todos de la mano para que marque goles con el Valencia", ha añadido.

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Sin noticias sobre Elliott

Harvey Elliott, sin noticias sobre una salida. El técnico ha sido tajante al ser preguntado por las informaciones que apuntan a una posible marcha del futbolista inglés y aseguró que "es mentira" que esté a examen. "Estoy contento. Harvey es un jugador distinto, tiene una habilidad con el balón poco usual y mucha calidad", ha señalado. Además, ha asegurado que no tiene constancia de ninguna operación: "No tengo ninguna información sobre una posible salida o llegada. La verdad es que me entero ahora".

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Ryonosuke Sato se irá

Sato, una cesión hablada y consensuada. La situación del japonés es diferente. Aguirre ha confirmado que Braulio Vázquez le trasladó que había hablado con el representante del futbolista para buscarle una salida temporal que le permita acumular minutos. "Yo hablé con el jugador, está de acuerdo y yo también. Esa es la realidad actual", ha explicado.

El entrenador considera que Sato es un activo importante para el club, pero entiende que necesita tiempo para adaptarse al fútbol español. Ha puesto como ejemplo sus experiencias con Takefusa Kubo y Kang-in Lee en el Mallorca y ha defendido que el japonés tiene un futuro prometedor. "Es lo mejor para el club y para su futuro. Es un jugador muy bueno y le va a dar muchas alegrías a esta institución", ha concluido.

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El caso Canós y las negociaciones con Pitchwise

Javier Aguirre habla a diario con Sergi Canós y ve avances en su recuperación. "Cada vez se acerca más al grupo y ya hace trabajos diferentes a los que hacía en solitario", ha explicado. Sin embargo, desconoce su situación contractual y administrativa: "No sé cuál es su situación contractual ni si tiene dorsal o no".

Sobre el mercado de invierno y las negociaciones con Pitchwise, el técnico ha remitido a Braulio Vázquez, que es quien está al corriente de las conversaciones. "No tengo ni idea de los números que manejan ni de las posibilidades que existen", ha reconocido. También ha evitado alimentar los rumores sobre una revolución en enero: "Yo tengo una plantilla con la que trabajo hoy. No descarto a nadie, absolutamente a nadie".