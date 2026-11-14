David Torres 14 NOV 2026 - 12:12h.

Harvey Elliott pide perdón a Mestalla y Aguirre le abre la puerta a la reconciliación

André Almeida fue el último goleador de falta del Valencia CF en LALIGA; Pepelu en la Copa

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ValenciaMestalla llevaba demasiado tiempo esperando un cañonero como Harvey Elliott. El inglés desempolvó su fusil, apuntó a la escuadra y firmó un golazo de falta directa que rompió una sequía que se prolongaba desde hacía mucho tiempo. El inglés contribuyó a la goleada ante el Tavernes con un lanzamiento magistral que colocaba el 0-4 en el marcador. Con ese gol, Elliott no solo puso fin a la sequía de goles de falta directa en Mestalla, sino que también aprovechó el gol para pedir perdón a la afición, en un gesto que puede ayudar a cerrar una etapa complicada desde su llegada al Valencia. El inglés encontró en su zurda la mejor manera de reivindicarse y devolverle a Mestalla una celebración que llevaba años sin disfrutar.

Su lanzamiento fue mucho más que un gol. Fue un cañonazo para romper el silencio de los especialistas en el libre directo en Mestalla y una forma de empezar a reconciliarse con una grada que necesita motivos para volver a creer en él. Aguirre y Elliott ya habían protagonizado un acercamiento, pero el mejor argumento del inglés llegó con el balón parado en una fase en la que el club debe decidir si en enero corta su cesión por bajo rendimiento (y porque su salario es elevado) o si mantiene la confianza. El próximo mes y medio será clave para dilucidar esta cuestión.

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El último precedente: André Almeida

Hay que viajar hasta antes del Mundial de Qatar para encontrar el último precedente. Fue en el Valencia-Betis (3-0) disputado en noviembre de 2022, con Gennaro Gattuso en el banquillo, recuerda el periodista Vicente Fuster. Entonces, André Almeida sorprendió con un lanzamiento de falta que terminó en la red. Una acción que también dejó un recuerdo especial.

Desde entonces, Mestalla había echado de menos a un francotirador capaz de resolver una acción a balón parado con semejante precisión. Es cierto que hubo una excepción en ese periodo: Pepelu marcó de falta directa ante el Parla en la Copa del Rey, en noviembre de 2024. Pero aquel tanto llegó lejos de Mestalla, por lo que no acortaba la espera en el estadio valencianista.