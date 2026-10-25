Harvey Elliott pide perdón tras el apretón de Javier Aguirre

David Torres Valencia, 25 OCT 2026 - 17:40h.

"No volverá a suceder"

"Gracias, como siempre, por vuestro apoyo hacia nosotros, los jugadores. Amunt Valencia", ha concluido.

Javier Aguirre: "La expulsión de Elliott es ridícula, absurda me irrita porque es por hablar y "

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Harvey Elliott ha dado un paso al frente después de su expulsión ante el Villarreal CF, una acción que terminó condicionando al Valencia CF en la derrota sufrida en Mestalla. El futbolista inglés ha pedido disculpas públicamente a sus compañeros y a la afición valencianista por dejar al equipo con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro. El centrocampista, que vio dos cartulinas amarillas por protestar de forma consecutiva en un partido que el conjunto de Javier Aguirre terminó perdiendo en el minuto 93, ha reconocido su error y ha prometido que no volverá a repetirse. Un mensaje de arrepentimiento que llega después de que el técnico mexicano mostrara su enfado por la acción del jugador. Su expulsión, cuando el Valencia CF estaba con uno más, truncó la remontada y terminó costando los tres puntos.

Las disculpas de Elliott llegan en un momento especialmente complicado para el Valencia. La derrota ante el Villarreal agravó la crisis de resultados y dejó al equipo sin premio después de un encuentro que se le escapó en los últimos instantes. Ahora, el centrocampista tendrá que cumplir su sanción y trabajar para recuperar su sitio, mientras el equipo busca una reacción urgente en LaLiga.

Las disculpas de Harvey Elliott

"Quisiera pedir disculpas a mis compañeros y a la increíble afición del Valencia CF por mi expulsión de ayer. Cometí un error y lo siento de verdad", ha escrito Elliott en su mensaje, en el que también ha dejado claro que quiere pasar página y centrarse en ayudar al equipo.

El inglés ha añadido una promesa de cara al futuro: "No volverá a suceder". Además, ha asegurado que su prioridad es trabajar para regresar cuanto antes y contribuir a que el Valencia salga de la delicada situación deportiva que atraviesa.

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"Ahora mismo, estoy totalmente centrado en regresar, trabajar aún más duro y ayudar al equipo a salir de esta situación lo antes posible", ha explicado el futbolista, que también ha agradecido el apoyo de los seguidores valencianistas. "Gracias, como siempre, por vuestro apoyo hacia nosotros, los jugadores. Amunt Valencia", ha concluido.