Las cinco cosas que inquietan a un Javier Aguirre que aún no da con la tecla

Triple mensaje de capitán de Guido Rodríguez para todos en el Valencia CF: Cerrar la boca, físico y pelota

La delantera, la portería, la continuidad y los jugadores que se le caen por el camino

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"Estoy ocupado en ello porque van tres partidos que no ganamos y eso me inquieta", reconocía Javier Aguirre después de la derrota del Valencia CF ante el Villarreal en Mestalla. El técnico mexicano sigue sin conocer la victoria desde su llegada al banquillo valencianista. Dos empates y una derrota es el balance de sus tres primeros encuentros. El equipo ha mejorado en algunos aspectos, pero todavía arrastra problemas que le impiden traducir el trabajo en resultados. El tropiezo ante el Villarreal, que remontó en los últimos minutos, dejó al descubierto varias de las preocupaciones del entrenador. Desde la falta de gol hasta los errores defensivos, pasando por la expulsión de Harvey Elliott o las dudas en la portería. En ElDesmarque analizamos las cinco cuestiones que inquietan a Javier Aguirre.

Tres partidos sin ganar y cinco frentes abiertos. Aguirre ha llegado a Mestalla para cambiar la dinámica, pero el Valencia sigue sin encontrar la regularidad que necesita. El técnico tiene trabajo en las dos áreas, en la gestión de los jóvenes y en el comportamiento de sus futbolistas. Y, como él mismo admite, la preocupación aumenta porque los resultados no llegan.

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1. No encuentra un nueve: Hugo Duro pierde protagonismo y Danjuma no resuelve

Aguirre sigue buscando la fórmula para mejorar el rendimiento ofensivo del Valencia. Hugo Duro ha perdido protagonismo en sus planteamientos y Arnaut Danjuma tampoco termina de aprovechar las oportunidades que recibe. Ante el Villarreal, el neerlandés tuvo en sus botas la posibilidad de sentenciar el encuentro, pero no acertó en el mano a mano que habría supuesto el 2-0.

"Íbamos con el marcador a favor intentando no tirarnos atrás, pero al final de cuentas tenemos el gol anulado, el mano a mano de Danjuma, pero no cerramos el 2-0 y ellos tienen calidad y, diez contra diez, queriendo ganar, perdimos", explicó el técnico.

Javier Aguirre también reconoció que la producción ofensiva es insuficiente. "Hemos jugado tres partidos y hemos hecho tres goles en estos partidos. Hemos tenido ocasiones y buenos datos de expectativas de gol, pero la única estadística que vale es el marcador final. Tres goles en tres partidos es poca cuota. Hay que hacer más goles", admitió.

El entrenador aseguró que todavía no se ha sentado con Braulio Vázquez para hablar de los delanteros y de los fichajes ("Es una falta de respeto para los que están aquí", dijo), pero la necesidad de encontrar soluciones es evidente. El Valencia genera ocasiones, aunque no las transforma en puntos.

2. La apuesta por los canteranos y el dilema de Aimar Blázquez

La lesión de David Otorbi, que abandonó Mestalla en camilla y entre lágrimas durante su primera titularidad tras renovar, supuso un duro golpe para el Valencia. El extremo había recibido la confianza de Aguirre, que apostó por su desborde y juventud para abrir el campo. Sin embargo, se rompió cuando Javier Aguirre ha demostrado que está dispuesto a dar oportunidades a la cantera, pero también mantiene decisiones que generan interrogantes. Una de ellos es Aimar Blázquez, delantero que todavía no ha tenido protagonismo pese a que el equipo necesita alternativas para Hugo Duro. Con Danjuma sin terminar de convencer en la definición y la lesión de Otorbi, el técnico debe decidir si mantiene su apuesta por las opciones actuales o abre la puerta a otros futbolistas de la cantera.

3. El Valencia defiende algo mejor, pero no encuentra continuidad

El equipo ha mostrado algunos síntomas de mejora desde la llegada del mexicano, especialmente en determinados tramos de los partidos. Sin embargo, los avances no han sido suficientes para sostener resultados positivos. Javier Aguirre ha recuperado a César Tárrega y la mejor versión de Gayà.

El Valencia ha encajado cuatro goles en los tres encuentros dirigidos por Aguirre, dos de ellos en la derrota ante el Villarreal. El dato refleja que todavía hay errores por corregir, aunque el problema va más allá de la defensa.

Al Valencia le cuesta mantener un nivel estable durante los 90 minutos. Puede competir, adelantarse en el marcador y controlar fases del encuentro, pero no consigue cerrar los partidos. Ante el Villarreal volvió a ocurrir: tenía ventaja, dispuso de ocasiones para ampliarla y acabó perdiendo. Aguirre necesita que el equipo transforme sus buenos momentos en una estructura más fiable. De lo contrario, cualquier mejoría parcial quedará neutralizada por los errores en las áreas.

4. El palo a Harvey Elliott: una expulsión que lo cambia todo

La expulsión de Harvey Elliott fue uno de los momentos decisivos del encuentro. El Valencia jugaba con ventaja y trataba de conservarla cuando el inglés vio la tarjeta roja. Aguirre no ocultó su enfado por una acción que consideró evitable. "Es una expulsión absurda, ridícula. No sé qué le pudo decir al árbitro porque apenas habla español y una expulsión por hablar me hace enfadar. Es una expulsión ridícula y se lo dije a él", explicó.

El técnico, sin embargo, asumió la responsabilidad por la situación del futbolista. "No es culpa de él, la culpa es mía, pero de puertas hacia dentro hablaré con él. La culpa es mía porque yo decido quién y cómo juega", añadió.

El mensaje tiene una doble lectura. Aguirre reprueba la acción de Elliott, pero también entiende que debe gestionar mejor los riesgos de un jugador llamado a marcar diferencias. El inglés es una de las grandes apuestas del Valencia y su expulsión condicionó el desenlace de un partido que parecía encarrilado.

5. Stole Dimitrievski, lejos de su mejor momento: Mestalla no es un fortín

La portería también preocupa. Stole Dimitrievski no atraviesa su mejor momento y ante el Villarreal volvió a dejar dudas. En el primer gol no estuvo especialmente acertado y, en el tanto decisivo, la comunicación con Pepelu quedó en entredicho. Aguirre lamentó la falta de inteligencia colectiva para proteger el resultado. "Con concentración, con inteligencia, con no ir todos hacia adelante. Con el 1-1 nos vimos fuertes, estábamos fuertes once contra diez, la expulsión nos trastoca todo y, a tumba abierta, pudimos haber ganado. Un balón largo en el que hay cierta duda entre el portero y Pepelu nos hace un gol que era evitable", analizó.

El mexicano insistió en que el equipo debe aprender a gestionar los momentos críticos. "Hay que entender que, si no se puede ganar, hay que ser inteligentes como para conservar el marcador. No fue así y nos vamos muy dolidos". El mensaje apunta a una responsabilidad colectiva, porque Mestalla ha dejado de ser un fortín y ya vive su peor racha en un arranque liguero, pero las dudas en Dimitrievski añaden otra incógnita a la lista de tareas pendientes del entrenador.