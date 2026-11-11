Harvey Elliott pide perdón a Mestalla y Aguirre le abre la puerta a la reconciliación

David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 17:30h.

Compartir







Harvey Elliott necesitaba una noche así. El inglés volvió a jugar con el Valencia CF después de su polémica expulsión ante el Villarreal por hablar que le costó un rapapolvo de Aguirre. El inglés aprovechó el partido de Copa del Rey frente al Tavernes para reivindicarse. Marcó de falta directa, completó una buena actuación y protagonizó un gesto significativo: nada más marcar, se dirigió hacia el fondo de Mestalla con la mano levantada para pedir perdón a la afición.

Era su primera aparición después de aquella expulsión que condicionó la derrota ante el conjunto castellonense. Elliott ya había mostrado su arrepentimiento en redes sociales, pero quiso disculparse también sobre el césped. Su acción fue una forma de reconocer su error e intentar recuperar el crédito perdido entre el valencianismo.

PUEDE INTERESARTE Harvey Elliott pide perdón tras el apretón de Javier Aguirre

Aguirre lo confirma: "Estaba muy afectado"

Javier Aguirre confirmó después del encuentro que el inglés pidió perdón desde el primer momento, tanto al entrenador como a sus compañeros, y que estaba especialmente afectado. "Desde el minuto 1, vino, se disculpó con el grupo, conmigo, estaba apenadísimo", explicó el mexicano. Elliott no entendía su expulsión porque apenas hablaba castellano, pero sus compañeros le hicieron ver que aquello tampoco habría sido motivo de expulsión en Inglaterra. "Estaba muy avergonzado", añadió Aguirre, que valoró su gesto ante la grada y le definió como "un chico muy sano, muy buen jugador y una gran persona".

PUEDE INTERESARTE El perdón y el despegue de Harvey Elliott sobre el verde también se aplaza: Quizá tenga que esperar otra Copa

Cuestionado, pero con sitio en su posición

Elliott ha estado cuestionado y su expulsión no ayudó a mejorar su situación. Sin embargo, las palabras de Aguirre apuntan a que todavía tiene sitio en sus planes. El técnico incluso explicó dónde considera que puede ofrecer su mejor versión. "Yo creo que más cerca del área, es donde el último pase", señaló. Aguirre considera que por fuera no termina de estar cómodo y que por dentro puede aprovechar mejor su capacidad para filtrar pases y disparar desde media distancia. También destacó su polivalencia y su disposición para jugar donde le necesiten.

Su gol de falta directa y su disculpa a Mestalla pueden marcar un punto de inflexión. Ahora le toca trasladar esa reacción a LaLiga porque en enero se llegó a plantear cortar su cesión, entre otras cosas, por su elevado salario. Esa decisión está en Stand by.