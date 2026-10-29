David Torres 29 OCT 2026 - 07:33h.

Expulsado, no jugará ante el Elche: el Real Madrid o el Tavernes le esperan

Harvey Elliott pide perdón tras el apretón de Javier Aguirre

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ValenciaHarvey Elliott no podrá convertir su petición de perdón en una respuesta sobre el césped este fin de semana. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le ha impuesto un partido de sanción por su expulsión ante el Villarreal y el centrocampista inglés se perderá el trascendental encuentro contra el Elche. Su regreso, si no hay contratiempos, tendrá que esperar al 7 de noviembre, ante el Real Madrid.

La sanción llega después de una semana complicada para el futbolista. Elliott vio la segunda tarjeta amarilla en el encuentro ante el Villarreal y dejó al Valencia con diez jugadores. Una acción que Javier Aguirre afeó públicamente, molesto por la forma en que se produjo la expulsión. El técnico consideró que la situación era evitable y lamentó perder a un futbolista en un momento en el que el equipo necesita soluciones.

El inglés reaccionó poco después con un mensaje de disculpa y el compromiso de que no volverá a ocurrir. Sin embargo, ahora se ha confirmado que su castigo tendrá consecuencias deportivas inmediatas.

Elliott pidió perdón y prometió que no volverá a suceder

"Quisiera pedir disculpas a mis compañeros y a la increíble afición del Valencia CF por mi expulsión de ayer. Cometí un error y lo siento de verdad", escribió Elliott en sus redes sociales. El jugador también dejó claro que quería pasar página y centrarse en ayudar al equipo a salir de la delicada situación deportiva.

"Ahora mismo, estoy totalmente centrado en regresar, trabajar aún más duro y ayudar al equipo a salir de esta situación lo antes posible", añadió, antes de cerrar su mensaje con un agradecimiento a los seguidores valencianistas: "Gracias, como siempre, por vuestro apoyo hacia nosotros, los jugadores. Amunt Valencia".

Iba a ser titular en Copa ante el Tavernes

La expulsión también había condicionado los planes de Aguirre para la Copa del Rey. Elliott estaba llamado a ser titular ante el Tavernes, en un encuentro que debía servir para que el equipo recuperase sensaciones y para que el inglés tuviera minutos.

Sin embargo, el aplazamiento de la jornada de Copa tras el accidente ferroviario impidió que pudiera cumplir ese objetivo. Ahora, el castigo le obliga a aplazar su regreso a la competición hasta el próximo compromiso liguero disponible. El Valencia necesita reaccionar ante el Elche, y Elliott tendrá que esperar para demostrar sobre el campo que ha aprendido de su error. Su petición de perdón ya está hecha; la respuesta futbolística deberá llegar más adelante: Quizá sea ante el Real Madrid en Mestalla el próximo 10 de noviembre, pero viendo la deriva de su actuación, no es descabellado pensar que tenga que esperar hasta otra Copa, es decir, ante el Tavernes el próximo día 10.